彈頭違法摸鯨魚引公憤！遭杜承哲隔空教訓 失控嗆：錯的是你們
「南拳媽媽」彈頭（宋健彰）熱愛潛水，經常在社群平台上分享海洋相關議題，先前他和攝影師好友前往非洲模里西斯共和國，碰上抹香鯨共游，他也興奮曬出當天照片，沒想到卻被醫師杜承哲指控，他伸手觸摸抹香鯨，儘管彈頭隨後道歉刪照，雙方卻仍隔空槓上。對於杜承哲的指控，《NOWnews今日新聞》也在今（24）日稍早訊息彈頭，至截稿前尚未獲得回應。
記者吳昕蓓／綜合報導
杜承哲先在臉書發文指出，彈頭觸摸鯨魚的舉動違法，跟彈頭接觸的業者「歐大」也違反當地法律，對此，彈頭第一時間反嗆：「怎麼驕傲到好像鯨魚是你家的」，隨後立刻刪文，杜承哲也怒斥：「反省自身的行為跟真誠道歉應該不是一件太困難的事情」，認為彈頭將影片放上社群平台根本是在記錄犯罪，「有些人把無禮當成豪邁真的很可憐」。
彈頭發現苗頭不對，立刻將影片全數刪除，並發文表示虛心接受大家的指正，「要澄清是彼此角度不一樣的關係讓大家誤解，一直以來我熱愛海洋，這個事件讓我學習更多，未來守護海洋、守護鯨豚將成為畢生的志業。」，但網友並不接受他的道歉，反嗆根本沒誤解，他事實上就是摸了鯨魚。
彈頭又接連發文狂嗆網友，並tag杜承哲的臉書表示，「讓我聽一下你們的道歉，笑死我了，連鯨魚都沒看過，竟然揣測鯨魚的心思，加油孩子」、「我毫無疑問：沒有道歉的意思，錯的是你們」、「誰要跟你道歉？注意我的文章，鯨魚是你的嗎？」、「我先撤，記得別哭喔！祝您十年都看不到鯨魚」。
種種脫序言論讓杜承哲無奈回應，「你到底是要虛心道歉，還是要抓狂、拖經紀公司下水？這是南拳媽的多重宇宙？這些人繼續這樣搞，模里西斯未來還會給台灣人落地簽嗎？」他強調彈頭的行為會讓當地人對台灣人的印象變差，甚至影響到落地簽，正義行徑也引發網友拍手叫好。
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