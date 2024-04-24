楊梅車站前隨機攔車攻擊！一拳擊碎貨車擋風玻璃 狂男被強制送醫
一輛藍色小貨車昨（23）日上午行經楊梅火車站前大成路、楊新路口時，突然被一名身穿白衣黑褲、從馬路衝出來的男子隨機攔車攻擊，飛跳一拳擊碎貨車擋風玻璃、不斷拍打車窗企圖扯下攻擊駕駛，甚至朝行人衝去作勢毆打。警方獲報到場，查出身份為40歲宋姓男子，認為宋男疑有情緒不穩情形，立即將該男強制送醫。
社會組／綜合報導
事後，有好心目擊者提供影片給車主親友，親友也在臉書《我是楊梅人》PO出影片，指出哥哥中午送便當經過火車站，與這名男子不認識亦無冤無仇，「原本我哥是待在車上報警大可沒事的，但後來看到對方往行人衝去，為了保護路人架開對方被對方壓在地上狠打。」
他也感謝現場許多熱心民眾的幫忙，以及提供影片、願意作證，甚至還有追向對方反被攻擊臉部的好心先生，「更萬幸的是，今天對方沒有拿武器，而且除了我哥跟那位好心先生之外，無人受傷」，並提醒鄉親當心此人，也希望大家遇到此類事件能夠相互幫忙、降低損傷。
對此，楊梅警方表示，案發於昨日上午11時許，警方接獲報案有人砸車後，前往現場了解狀況，經查40歲宋姓男子疑似情緒不穩，有攔車攻擊路人行為，員警立即通知救護車將宋男送往國軍桃園總醫院強制就醫，目前未收到相關被害人提出告訴，並呼籲民眾如遇類似狀況，應在第一時間報警，以免發生危險。