權值股領軍！台積電午盤漲27元　電子股點火、台股午盤漲逾500點

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權值股同步走高，台積電開盤上漲16元，來到770元，隨後漲幅擴大，午盤大漲27元或3.58%、來到781元﹔鴻海大漲10元或’6.94%，來到154元；聯發科上漲43元或4.42%，來到1015元，成功站回千元關卡。
台北股市今（24）日再度走強，開盤上漲171點，隨後在權值股的拉抬下，午盤大漲514.28或2.62%，來到20113.56點，成攻站上2萬點整數關卡，並站上5日線，預估成交量為億元。
大盤飆漲逾500點，中小型股同步走高，櫃買指數上漲5.24點或2.19%，來到244.5點，預估成交量為億元。今日午盤成交量盤行榜前五名為：長榮航、大同、大亞、鴻海、群創；午盤成交值盤行榜前五名為：台積電、鴻海、大同、廣達、華城。
權值股同步走高，台積電開盤上漲16元，來到770元，隨後漲幅擴大，午盤大漲27元或3.58%、來到781元﹔鴻海大漲10元或’6.94%，來到154元；聯發科上漲43元或4.42%，來到1015元，成功站回千元關卡。
今日電子股稍有回神，其中又以PCB族群最為強勁，主要是指標廠欣興昨日表示營運已經落底，激勵股價早盤攻上漲停、來到187元，其他個股也表現亮眼，楠梓電攻上漲停，南電漲逾5%，金居、臻鼎-KY、達邁、律勝、台光電、金像電上漲逾3%。
此外，觀光股也動起來，中國國家主席習近平日前在「馬習二會」上，釋出兩岸旅遊政策可能改變的訊號。對此，國台辦今早則回應稱，中方將採取積極措施，推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作。因此激勵航空股午盤急拉，長榮航上漲近5%，華航翻紅上漲逾1%。觀光股也有表現，寒舍上漲逾6%，雲品上漲逾5%，雄獅上漲逾4%，鳳凰上漲3%。