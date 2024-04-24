友達秀CES創新獎！車用Micro LED超亮眼 彭双浪看Q1是全年低點
Touch Taiwan今（24）日登場，友達董事長彭双浪指出，這次展出包括車上應用，如儀錶板或是後座顯示器，旁邊車窗的透明顯示器都是，其他集團還有感測照明、氛圍燈等，另外剛剛收購的德商BHTC這次也展出。他指出，今年第一季會將是全年低點，目前看到大尺寸、電視市場因為運動賽事而復甦，AI PC也有需求，因此面板景氣將逐季往上，回到健康發展。
記者許家禎／台北報導
友達執行長暨總經理柯富仁指出，過往展上都是展出友達最先進的技術，但今年不只看友達最新技術，還能看友達怎麼把先進技術用到每個場域並創造價值，像是把Micro LED用到座艙裡，尤其是用在車窗上，與後座顯示上，展示了全世界領先，移動中所可能用到的顯示使用情境，也因此友達首度進軍CES 2024，就以Micro LED車用顯示應用奪「最佳創新獎」。
至於車用方面近來有些雜音，彭双浪認為，產業景氣有高有低，電動車短期雖然有逆風，但仍穩定向上成長，只是目前成長放緩，強調這是產業正常現象，快速上升期都有一些沉澱，等產業把事情釐清改善一下，相信將蓄積下一波成長動能。
彭双浪指出，目前中國市場趨於平緩，美國經濟狀況好，歐洲沒有很強勁的復甦，但新興市場過去2季成長都不錯，因此總體來說，全球經濟穩定上升中，對汽車或是消費性電子未來需求都有幫助。