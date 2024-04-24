金價要轉空了嗎？短線急殺一度失守2300美元 專家喊：還沒有
國際金價在衝上2431美元新高後，短線出現急殺，一度下探2291美元，跌了140美元，市場也關注金價是否要轉空了？對此，外匯專家李其展今（24）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，這確實是近來不常見的短線急殺走勢，尤其短暫失守2300美元大關，但今日隨美元回落從低檔盤升，加上短線有通膨利多支撐，沒那麼快破底下去，中長期就看美國聯準會（Fed）有無降息及美元回落程度。
記者顏真真／台北報導
國際金價在4月12日創下歷史新高，來到2431美元後開始拉回，尤其隨著中東緊張局勢趨緩，金價也出現短線急殺，從2400美元上方一路下殺至2291美元，今日才又隨著美元指數回落106之下，從低檔漲回2300美元之上，目前來到2327美元附近。面對金價短期急殺140美元美元，李其展分析，這是近來不常見到的短線急殺走勢，尤其是短暫失守2300大關，只是這是否代表金價要轉空了？他覺得「還沒有」。
李其展進一步分析，國際金價在4月12日衝上歷史新高2430美元後，面臨技術線賣壓，現在是就是在釋放賣壓，加上中東緊張局勢趨緩，短線急殺應該就是在反映這因素，但要說金價轉空「還沒有」，若金價能守住2300美元，後勢表現不會差。
他認為，目前金價短期仍有通膨題材的利多支撐，包括油價、銅價及大宗商品包括金價都在漲，中長期就看美國有無降息及美元回落程度，目前市場預期美國9月啟動降息，而昨日美元指數跌破106，金價也從低檔盤升，因此，在這些利多因素支撐下，「金價沒有這麼快破底下去」。