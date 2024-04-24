《賭聖》綺夢暴瘦！「雙頰凹陷」憔悴畫面瘋傳 真相令人傻眼
香港90年代女神張敏曾演出過《賭聖》、《與龍共舞》、《鹿鼎記》等經典電影，2000年卻以半退休的姿態淡出演藝圈，美麗倩影留在影迷心中，然而日前疑似有網友捕捉到她的身影，卻發現她整個人消瘦不少，甚至臉頰凹陷，擔心女神的健康出狀況，事後才發現是烏龍一場。
記者吳昕蓓／綜合報導
張敏在32歲那年息影，經商失利破產後便定居泰國，鮮少有人見到她，然而日前卻有網友曬出多張照片，指稱那是張敏，可以看到畫面中，她戴著黑色貝雷帽、墨鏡，身穿小可愛和長褲，露出一截白皙小蠻腰，看起來相當時尚，卻有網友擔心她瘦過頭，認為她和過去的婀娜體態相比變得太骨感。
這組照片掀起網友討論，「老了就應該有老的樣子」、「人家60了，這樣的狀態非常好」、「中老年女星身材的尷尬顯露無遺」、「56歲張敏如今為何這樣」，然而卻有眼尖網友發現，這根本不是張敏本人，而是一名路人男子，「你敢說最後兩張是張敏？」證實根本是誤植照片，打臉酸民說法。
事實上，張敏早期演出多部周星馳的作品，有「初代星女郎」的稱號，更以電影《賭聖》的綺夢一角成為無數人心目中的女神，張敏引退後曾試著投資拍電影，然而票房卻不見起色，轉而從商也失敗，還被朋友騙走積蓄，據悉，張敏已經到泰國隱居，雖然2016年曾和導演師兄梵傳出緋聞，但她本人始終未證實。
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