六都生育津貼台北第一胎4萬最誘人 台中補助僅2萬獨缺好孕專車
台中市生育津貼前年起從1萬增加到2萬，看起來金額倍增，但市議員發現竟是六都最低的！連隔鄰彰化縣的每胎3萬元都不如，且台中市人口全國第二多，卻是六都唯一沒好孕專車或孕婦交通費補助，吸引年輕人生育的誘因，儼然成為六都最低。
記者顏幸如／台中報導
台中市議員楊典忠、鄭功進今（24）日針對台中人口全國第二大，卻沒好孕專車提出質詢，楊典忠指出，台中市慶祝人口創新高，事實上人口自然增加率仍是負成長，原因包括吸引年輕人生育的誘因是六都最低。以好孕專車為例，目前全台有新竹市、嘉義市、屏東縣等7個縣市提供產檢車資補助，六都４市有好孕專車、台南有交通費補助，台中卻什麼都沒有！台中市政府自稱財政最好、盧秀燕自稱媽媽市長，難道不知產檢的孕婦最需要專車接送，搭公車稍微不小心就有碰撞危險？他們呼籲市府應規劃好孕專車，補貼孕婦產檢交通車資，鼓勵年輕人多多生育。
楊典忠、鄭功進比較六都生育津貼，發現台中市宣稱「生育津貼1萬增加到2萬」，聽起來好像生育津貼全國最高，事實上還是墊底。實際比較六都生育津貼，台北市第一胎4萬、第二胎4萬5千、第三胎5萬最吸引人。
第一胎3萬的有桃園和高雄。高雄市每胎3萬；桃園則是第一胎3萬、第二胎4萬、第三胎5萬。
第一胎2萬的有台南、台中和新北。台南市第一二胎2萬、第三四胎3萬、第五胎5萬；台中和新北一律是2萬。
社會局長廖靜芝表示，台中市生育津貼由1萬元增加至2萬元，生育津貼主要使用在孕期所需營養品、待產、坐月子及新生兒用品等支出，提高生育率除了金錢的補助，台中市衛生局擴大補助孕婦母血唐氏症篩檢、產婦及嬰兒營養補助、育兒指導免費服務等。