母親節團聚夢碎！彰化99歲前鄉長夫人命喪火場 生前曾急喊兒名
彰化縣埤頭鄉堤頭路一處三合院民宅，今（24）日凌晨4時許發生火警，造成屋內99歲陳姓阿嬤因逃生不及喪命。據悉，死者為已故前鄉長陳全的妻子，平時與子孫同住一個屋簷下，屋主二兒子表示，火災當下聽見老母親不斷大叫自己名字，因而從睡夢中驚醒過來，無奈火勢猛烈，難以進屋救人，只能在屋外不斷呼叫哭喊，眼睜睜看著老母親被大火吞噬，令人鼻酸。
社會組／綜合報導
根據《ETtoday》報導，這座三合院為百年老屋，民國初年時建立，死者為已故前鄉長陳全的妻子，育有2子1女，平時與子孫同住在三合院內，生性樂觀，雖然行動不便得靠輪椅代步，但仍經常與鄰居話家常，不料卻在母親節前發生大火，導致一家人團聚夢碎，不少鄰居前往關切。
陳家二兒子表示，火警當下聽見媽媽不斷呼叫自己名字，因而從睡夢中驚醒過來，但媽媽房內已冒出熊熊烈火，曾試圖與兒子從後方進屋救人，無奈火勢猛烈，實在難以靠近，只能待在屋外哭喊祈禱。眼見老母親被救出時已明顯死亡，家屬認屍當下悲痛不已，圍觀的鄰居們也相當不捨。
彰化縣消防局獲報到場時，三合院已經全面燃燒，熊熊烈焰穿透房間屋頂，立即佈水線展開灌救，聽見有人大喊99歲阿嬤還受困其中，但因現場火勢猛烈，只能先射水滅火，待火勢撲滅後進屋查看，發現陳姓老婦已被燒成焦屍，火場燃燒面積約20平方公尺，具體起火原因還有待調查釐清。