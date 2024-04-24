日本新世代不願再當社畜！日媒：企業正面臨職場革命

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日本機械加工零件製造商美蓓亞三美社長貝沼由久（Kainuma Yoshihisa）為了吸引新鮮人，不得不改變策略，不斷透過提高知名度來縮小與競爭對手的差距，他認為，「當問到今年度畢業生考慮想去哪裡工作時，他們會選擇受歡迎的公司，或是他們和他們的父母最了解的公司」。
報導提到，隨著日本不斷變化的經濟格局和社會規範，加上Covid-19帶來的推動，日本傳統的工作方式正在改變，自戰後日本經濟快速成長以來，勞動市場特徵是終身僱用，資歷優先於技能，且工時長、假期少，這在20世紀末因當時青年人口充足，且經濟發展蓬勃，帶來了好處，但現在前兩個條件已經失去。
根據帝國徵信公司（Teikoku Databank）數據，截至3月的12個月內，共有313家公司因勞動力短缺導致破產，比去年增加了一倍多，創下了10年以來的最高紀錄。
隨著過去是企業選擇員工，現在逐漸轉為勞動者選擇企業，在三月中一場大型求職活動博覽會現場，有許多公司打著「超過120天有薪假期、週休二日」、「培訓體系完善」、「工作方式多元」、「在東京證券交易所等主要市場上市」。
但這樣的宣傳究竟有無效果？報導訪問到三名大三學生，第一名大三學生向日經新聞表示，我想找一份工作，能讓我兼顧享受看音樂劇的興趣，另一名大三學生則提到，自己的父母都在工作，這點他尊重，但自己寧願在一家可以適當休息和正常休假的公司；最後一名學生也強調，自己不想在「黑色企業」(嚴重超時工作的公司)工作，在這個時代格格不入，他想確保能有時間享受個人生活，例如周末去打棒球。
日本Mynavi公司一項調查顯示，在1200名明年4月即將開始工作的學生中，認為良好的薪資待遇，包含了薪水和假期，是選擇公司的最重要因素者來到23%，過往日企引以為傲的企業文化已經掉到第二，工作穩定性則位居第三。