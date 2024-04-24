劉寶傑《關鍵時刻》誤植「有吉弘行」照片！粉絲笑翻：變地震專家
知名政論節目主持人劉寶傑所主持的《關鍵時刻》，因為語氣激昂的強烈風格，深獲許多民眾的喜愛。日前更因為談論天團BTS（防彈少年團）金泰亨入伍的片段，因此在南韓爆紅。不過沒想到近期《關鍵時刻》節目組卻在談論423地震出包，將日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三照片誤植為日本知名諧星主持人有吉弘行，畫面狂遭截圖。
記者潘毅／綜合報導
《關鍵時刻》在4月23日當天談論花蓮餘震不斷的話題時，引用了國內外學者的說法，其中日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三的肖像，卻誤用成日本知名諧星主持人有吉弘行的照片。
有吉弘行是日本知名的搞笑藝人，1994年時與森脇和成以「猿岩石」組合身分出道，更在節目《前進！電波少年》中，以搭便車方式從香港一路搭便車到英國倫敦，進而闖出知名度，兩人回到日本後各種工作不停找上門，還出了唱片並登上紅白歌唱大賽。
不過到了2004年，「猿岩石」兩人因對未來規劃不同而解散，有吉弘行事業一度陷入低迷，但靠著前輩幫助繼續在演藝圈支撐下去，到了2007年又因為走「毒舌吐槽」風格再次爆紅，星途一路順遂至今，也成為日本天王級主持人，更是年度盛事《NHK紅白歌唱大賽》主持常客。
至於這次《關鍵時刻》將差異如此大的兩人搞混，實際到Google搜尋「笠原順三」，卻能發現其中一張照片是「有吉弘行」，或許是因此而誤植。不少粉絲看完節目片段也瘋狂截圖，並笑稱「這個地震專家好面熟，好像很常主持節目欸」、「有吉弘行啥時有研究地震了，也太厲害」、「這位教授我也好喜歡，他毒舌到好讓人喜歡喔」。