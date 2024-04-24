首次死刑存廢言詞辯論！律師分析：大法官著重2個面向作判決

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據了解，大法官尤伯祥、蔡炯燉和蔡彩貞，由於曾任原因案件的律師、法官，應依規定迴避，因此剩下的12位大法官中只要有過半的7票，就能宣告法規範違憲。
和群律師事務所曾鈺翔律師接受《NOWnews今日》訪問時認為，本次聲請法規範違憲審查的標的為刑法中殺人罪、殺人罪的結合犯以及主刑為死刑的規定，因此大法官會以兩個面向去做出憲法判決，一個是死刑可不可以適用在特定的犯罪類型，一是死刑本身有無違憲，但在我國憲法未明文規定可否有死刑存在的情況下，大法官要做出死刑全部違憲的判決較為困難，大法官可能會在表述立場後交由立法者來決定死刑要不要廢除。
曾律師並表示，本次廢死的正反方攻防有很多，至攻防有無理由，涉及每個人價值觀的不同，所以包括死刑有無侵犯人性尊嚴、是否屬於酷刑、有沒有誤判的可能、是否能達到嚇阻應報的目的，是否執行死刑後就無法著重在被害人的訴求，進行殺人事前的預防，以及事後的修復式司法，兩邊都有很精彩的論證，沒有一定的答案，但死刑剝奪生命權具不可回復性的部分，並無爭議，也是廢死最大的理由，但如果真的廢死，後續應該做好相關刑罰的修正，如無期徒刑不得假釋等相關規定的訂定，作為死刑的替代方案。
最後，曾律師表示，從釋字194、263、476號解釋至今臺灣社會已經有了很大的價值觀變動，從94年刑法將無期徒刑假釋的門檻從15年改為25年及近年來死刑確定終局判決的減少，除了彰顯死刑案件正當法律程序嚴謹外，也代表個案法官、社會也對生命權的剝奪更加的重視，但法律終究是為了人存在的，現今臺灣社會尚未像歐州國家般達成廢除死刑的共識，臺灣全面廢除死刑恐怕仍須時間改變。