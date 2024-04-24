高鐵送你回家陪媽媽！母親節疏運再加開4班車　4/26起搶票

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為加強服務自由座旅客，台灣高鐵公司於母親節疏運期間，針對台中以北區間自由座需求較高時段，擴大自由座運能，包括南下的5/10（五）17時~19時及北上的5/12（日）15時~20時，上述時段行駛南港至台中區間列車，均配置8節自由座車廂（1~3車及8~12車），請旅客多加利用。
此外，台灣高鐵公司也持續於企業網站>關於高鐵>最新公告，即時更新「車站人潮資訊」燈號，若某站已啟動自由座人潮管制時，則會顯示黃燈或紅燈，並於企業網站首頁頂端同步顯示，旅客也可同步透過「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊，敬請旅客避開尖峰時段，讓行程更順暢。
台灣高鐵公司也提醒旅客，因疏運期間部分夜間車次包括，5/101337、1297車次及5/121336、1698、1296車次，抵達部分車站將超過日常末班列車時間（最晚至晚間0時30分抵達端點站），敬請搭乘上述5車次的旅客，留意到站時間並預先安排到站後交通接駁，確保母親節返家團聚行程順暢。
另值得注意的是，高鐵假期「澎湖菊島小旅行」規劃3條豐富行程，無論您喜歡水上活動，或者悠遊穿梭在本島的各個知名景點，都可依照個人的喜愛與需求，自由選擇搭配：租借機車、浮潛、跳島遊等各種澎湖旅遊的必玩行程，平日兩人成行從台北出發，每人只要5480元起，產品包含高鐵至嘉義站的來回車票、車站至嘉義布袋港的交通駁以及布袋至澎湖馬公船票。
此外，為鼓勵台中以南旅客搭高鐵出遊，高鐵假期「優惠起點 限時搶GO」專案特別精選台中、高雄各3家優質飯店，包含指定區間（台中以南各站）高鐵來回車票+飯店住宿一晚，購買行程即贈雙面隨身提袋乙個，且每人最多可再省250元；以平日入住高雄義大天悅飯店為例，台中出發至左營，高鐵來回車票+入住飯店一晚+免費接駁，每人最低只要2590元起，比常態商品便宜250元。