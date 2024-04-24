岑永康21歲愛女畢業任「法務助理」！旗袍奇蹟美照瘋傳：美若天仙
岑永康和張珮珊這對主播夫妻檔，一直是外界眼中的神仙眷侶，兩人育有一對兒女Ethan與Sammi，目前21歲大女兒Sammi已經從紐西蘭大學畢業，到律師事務所擔任法務助理，Sammi遺傳到媽媽張珮珊的好身材，亮眼外型也被網友起底。
記者吳昕蓓／綜合報導
Sammi原先在紐西蘭讀大學，去年（2023）畢業後已經到律師事務所去上班，目前正在試圖考取紐西蘭航空的空服員。今年（2024）初Sammi和父母到越南、上海旅遊，愛漂亮的她不顧當地氣溫只有1到8度，硬是興奮穿上質料單薄的旗袍，想要拍出美照。
爸爸岑永康都忍不住無奈表示：「愛水不怕流鼻水」，為了幫愛女拍美照，全家人都出動，「爸爸忙著找角度掌鏡，媽媽幫忙整理妝髮，弟弟一路拎著大包小包。Sammi就負責美」，畫面中能看到Sammi一頭金色長髮，身穿剪裁合身的黑色旗袍，凸顯出玲瓏有致的好身材。
當時Sammi的旗袍美照也掀起網友們熱議，紛紛留言狂讚，「Sammi真美，這分工很完美」、「超美，sammi很適合旗袍，古典知性美」、「Sammi的臉型和身型就是完完全全的旗袍衣架子」、「台灣最有氣質最柔美的星二代」、「姐姐很適合穿旗袍耶！」、「女兒長得真不是蓋的，美若天仙」。
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