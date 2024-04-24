窮忙世代！房價漲最快、薪水調最慢　議員嘆孩子不敢回台中工作

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黃守達指出，根據勞動部統計，台中市2023年平均勞退月提繳工資為六都最低，台北51,159元、新北41,119元、桃園43,435元、高雄38,843元、台南38,042元，台中僅37,165元。
另根據「薪資行情及大專生就業導航」資料，甫自大專畢業的年輕人平均薪資也是六都最差，僅36,113元，領最低級距薪資（25000元～未滿30000元）的人數佔比34.3%，更是六都最多，凸顯台中青年普遍低薪。
黃守達說，年輕人低薪問題嚴重，但內政部實價登錄網站最新資料，六都房租一坪單價台北1616元、新北950元、台中833元、高雄723元、桃園656元、台南676元，台中市租金為六都第3高，僅次於雙北市，房租繳得比別人多，卻賺得比別人少，導致更「傷薪」。
謝志忠提到，2013到2023年的11年間，台中市房屋每坪售價漲幅144.9%，是六都最高，台中市不只薪水低、租房難，買房更難。不論是工作或生活都感受不到台中市對青年的友善。
勞工局長林淑媛指出，台中市以製造業與服務業為主，製造業又以金屬機電工業居多，產業附加價值低，導致普遍低薪。但王立任指出，即使是同一產業，台中市薪水還是偏低，她以大學畢業不久、在醫療產業工作的女兒為例，同樣是治療師，台中市各大醫院給的薪水，比其他六都醫院低了數千至2萬元不等，導致Y世代和Z世代的年輕人寧可北漂南漂，也不願回低薪的故鄉工作。