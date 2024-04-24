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窮忙世代！房價漲最快、薪水調最慢　議員嘆孩子不敢回台中工作

▲台中市議員黃守達（中）指台中在六都不僅薪資敬陪末座，青年低薪問題也非常嚴重，淪為「窮忙世代」。（圖／記者顏幸如攝，2024.04.24）
▲台中市議員黃守達（中）指台中在六都不僅薪資敬陪末座，青年低薪問題也非常嚴重，淪為「窮忙世代」。（圖／記者顏幸如攝，2024.04.24）

記者顏幸如／台中報導

台中市長盧秀燕昨宣佈台中市人口突破285萬人創歷史新高，綠營議員卻抨擊台中在六都不僅薪資敬陪末座，青年低薪問題也非常嚴重，房價和房租卻是六都漲最凶的，年輕人淪「窮忙世代」。市議員王立任也感嘆，大學剛畢業的女兒寧可北漂南漂，就是不敢回到業界相對低薪的台中工作。

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盧秀燕昨宣佈台中人口突破285萬人創歷史新高，獲10萬好禮的幸運兒是自彰化縣移居的中年男子，台中市議員黃守達、謝志忠、王立任、張玉嬿今（24）日民政業務質詢時指出，台中不僅在六都薪資敬陪末座，青年低薪問題也非常嚴重，淪為「窮忙世代」。

黃守達指出，根據勞動部統計，台中市2023年平均勞退月提繳工資為六都最低，台北51,159元、新北41,119元、桃園43,435元、高雄38,843元、台南38,042元，台中僅37,165元。

另根據「薪資行情及大專生就業導航」資料，甫自大專畢業的年輕人平均薪資也是六都最差，僅36,113元，領最低級距薪資（25000元～未滿30000元）的人數佔比34.3%，更是六都最多，凸顯台中青年普遍低薪。

▲黃守達（中）指台中市勞退月提繳工資、年輕人平均薪資都是六都最低。（圖／台中市議員黃守達提供，2024.04.24）
▲黃守達（中）指台中市勞退月提繳工資、年輕人平均薪資都是六都最低。（圖／台中市議員黃守達提供，2024.04.24）
黃守達說，年輕人低薪問題嚴重，但內政部實價登錄網站最新資料，六都房租一坪單價台北1616元、新北950元、台中833元、高雄723元、桃園656元、台南676元，台中市租金為六都第3高，僅次於雙北市，房租繳得比別人多，卻賺得比別人少，導致更「傷薪」。

謝志忠提到，2013到2023年的11年間，台中市房屋每坪售價漲幅144.9%，是六都最高，台中市不只薪水低、租房難，買房更難。不論是工作或生活都感受不到台中市對青年的友善。

勞工局長林淑媛指出，台中市以製造業與服務業為主，製造業又以金屬機電工業居多，產業附加價值低，導致普遍低薪。但王立任指出，即使是同一產業，台中市薪水還是偏低，她以大學畢業不久、在醫療產業工作的女兒為例，同樣是治療師，台中市各大醫院給的薪水，比其他六都醫院低了數千至2萬元不等，導致Y世代和Z世代的年輕人寧可北漂南漂，也不願回低薪的故鄉工作。

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