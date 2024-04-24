台體大棒球員遭撞飛重傷插管 通緝移工無照又闖紅燈肇逃落網
就讀台灣體育大學大一的楊姓學生，21日上午8時騎車行經台中西屯區台灣大道四段與工業區一路口，遭一輛闖紅燈廂型車撞飛，導致顱內嚴重出血，目前插管治療中。肇事的廂型車原地停留30秒後，最後卻催油門加速離開現場，警方循線逮捕駕駛越南籍陳姓移工及同車梅姓移工，上月已通報為失聯移工，且陳嫌還是詐欺與竊盜的通緝犯，已解送歸案，全案暫依過失傷害、肇事逃逸罪偵辦。
社會組／綜合報導
警方指出，28歲陳姓移工駕駛向郭男借來的廂型車，無照搭載31歲梅姓移工，開車行經台灣大道四段、工業區一路口時，闖紅燈撞飛騎機車從待轉格直行的18歲楊姓男大生後逃逸，並將廂型車棄置在南屯區惠中路，2人改以徒步逃跑。
昨（23）日下午4時許，陳嫌自知難逃警方追查主動自首，警方再循線至烏日帶回同車梅姓移工。警方查出，2人都已被通報失聯，其中陳男已被桃園地檢署發布詐欺、竊盜通緝，依法已先將陳嫌解送桃檢歸案，另依肇事逃逸等罪嫌函送台中地檢署嚴辦；梅嫌則依違反入出國移民法，移送移民署台中專勤隊收容。
另因陳嫌涉犯肇事逃逸、無照駕駛、闖紅燈等交通違規情形，將依法告發，並將借車給無照移工的郭男，吊扣其牌照一個月。