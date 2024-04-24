宥勝被爆求助《犀利人妻》製作人幫復出 否認：沒有心思去尋求
藝人宥勝先前因捲入MeToo風波，被控在2016年時對女性助理毛手毛腳，遭檢方依強制猥褻罪起訴。宥勝自去年6月該事件發生後，至今演藝工作停擺。有媒體爆料宥勝找《犀利人妻》製作人王珮華求助，然而今（24）日稍早宥勝則發聲表示自己沒有找王珮華求助，目前自己該做的，是「自我反省，修正品格，扛下責任」。
記者張一笙／綜合報導
41歲的宥勝因擔任行腳節目《冒險王》主持人而爆紅，而後出演電視劇《犀利人妻》、《真愛找麻煩》等劇奠定自己在影視圈地位。2015年時，宥勝與經紀人結婚，並育有1子1女，在外界一直都是好丈夫、好爸爸的形象，未料在去年爆出的MeToo事件中被控對女助理伸出狼爪，形象全無。
事件爆發後，宥勝演藝事業已經全面停擺10個月，有媒體報導宥勝求助《犀利人妻》製作人王珮華，希望有機會重返演藝圈，宥勝也在今日曬出自己與製作人王珮華的對話，並且否認自己有求對方幫忙復出。
宥勝表示：「事件發生以來，我只希望能為自己做過的事情負責，從來沒有心思去尋求復出，在此已獲得珮華姐的確認。」宥勝也在文中表示，目前他該做的事情，就是：「自我反省，修正品格，扛下責任，沒有其他。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道