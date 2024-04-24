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宥勝被爆求助《犀利人妻》製作人幫復出　否認：沒有心思去尋求

▲宥勝遭爆求助《犀利人妻》製作人王珮華幫忙復出，今（24）日上午他親自在臉書上反駁絕無此事，並表示自己目前對於復出一事「沒有心思去尋求」。（圖／翻攝宥勝臉書）
▲宥勝遭爆求助《犀利人妻》製作人王珮華幫忙復出，今（24）日上午他親自在臉書上反駁絕無此事，並表示自己目前對於復出一事「沒有心思去尋求」。（圖／翻攝宥勝臉書）

記者張一笙／綜合報導

藝人宥勝先前因捲入MeToo風波，被控在2016年時對女性助理毛手毛腳，遭檢方依強制猥褻罪起訴。宥勝自去年6月該事件發生後，至今演藝工作停擺。有媒體爆料宥勝找《犀利人妻》製作人王珮華求助，然而今（24）日稍早宥勝則發聲表示自己沒有找王珮華求助，目前自己該做的，是「自我反省，修正品格，扛下責任」。

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▲演員宥勝來北院開庭（圖／記者潘千詩攝，2024.01.09）
▲宥勝去年6月被爆出對女性助理伸出狼爪遭起訴。（圖／資料照）
41歲的宥勝因擔任行腳節目《冒險王》主持人而爆紅，而後出演電視劇《犀利人妻》、《真愛找麻煩》等劇奠定自己在影視圈地位。2015年時，宥勝與經紀人結婚，並育有1子1女，在外界一直都是好丈夫、好爸爸的形象，未料在去年爆出的MeToo事件中被控對女助理伸出狼爪，形象全無。

▲宥勝承認從小人生就痛苦、混亂，下定決心改變自己。（圖／記者陳明安攝）
▲宥勝自MeToo事件爆發後，演藝工作已經全面停擺10個月。（圖／資料照）
事件爆發後，宥勝演藝事業已經全面停擺10個月，有媒體報導宥勝求助《犀利人妻》製作人王珮華，希望有機會重返演藝圈，宥勝也在今日曬出自己與製作人王珮華的對話，並且否認自己有求對方幫忙復出。

▲宥勝出面駁斥媒體報導他找製作人王珮華的消息。（圖／翻攝自宥勝臉書）
▲宥勝出面駁斥媒體報導他找製作人王珮華的消息。（圖／翻攝自宥勝臉書）
宥勝表示：「事件發生以來，我只希望能為自己做過的事情負責，從來沒有心思去尋求復出，在此已獲得珮華姐的確認。」宥勝也在文中表示，目前他該做的事情，就是：「自我反省，修正品格，扛下責任，沒有其他。」

▲宥勝曬出與王珮華的對話紀錄。（圖／翻攝自宥勝臉書）
▲宥勝曬出與王珮華的對話紀錄。（圖／翻攝自宥勝臉書）
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