外資熱錢回來了！今日加碼近300億　台股大漲逾500點

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台北股市今日再度點火，開盤上漲171點，在權值股的拉抬下，最高點來到20165.77點，終場大漲532.46點或2.72%，來到20131.74點，成功站上2萬點關卡，並且一口氣站上短期均線，成交量為4275.63億元。中小型股也同步走高，最高一度來到245.02點，終場上漲5.67點或2.37%，來到244.93點，站上5日線，成交量為957.81億元。
今日電子成交比重稍微回升到57%，電子權值股也向上點火，台積電開盤上漲16元，來到770元，隨後漲幅擴大，終場上漲29元、來到783元，最高一度來到785元，跳空站上5日線，貢獻大盤指數235點；鴻海走勢更為剽悍，開高走高，一度來到157元，終場上漲12元或8.33%，來到156元，貢獻大盤指數有50點；聯發科上漲38元，來到1010元，重回千元大關，貢獻大盤指數有22點；權值四哥廣達更是亮燈漲停，來到260.5元，貢獻大盤指數有32點。光是這4檔權值股就貢獻指數339點，也就是說超過6成的漲點都是來自於權值股。
今日成交量排行榜前五名為：長榮航、大同、鴻海、大亞、群創；今日成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、大同、長榮航、廣達。