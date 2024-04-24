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轟廢死人士書呆子！郭正亮超火大：請來「人間」看具體案件

▲前立委郭正亮昨郭正亮提到，李念祖的話讓他最為火大，這37個死刑犯都殺了人，李說任何人都沒有資格奪走他人生命，那為什麼這些死刑犯可以殺別人？（圖／資料照片）
▲前立委郭正亮昨郭正亮提到，李念祖的話讓他最為火大，這37個死刑犯都殺了人，李說任何人都沒有資格奪走他人生命，那為什麼這些死刑犯可以殺別人？（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

司法院憲法法庭昨（23）日針對刑法第271條第1項死刑規定是否違反憲法進行言詞辯論，使死刑存廢議題又再度成為話題。針對此事前立委郭正亮直言，目前37個死刑犯大多罪證確鑿，但主張廢死的人和團體時常稱，死刑可能誤判，這些人簡直是書呆子，他們應「到人間來看具體案件。」

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監委高涌誠昨在憲法法庭上說，死刑判決無法嚇阻犯罪，再加上廢死是國際趨勢。他也以曾受蘇聯統治的立陶宛為例，該國已廢除死刑，台灣同樣曾受過威權統治，所以應該廢死。

律師李念祖則是主張死刑違憲，他表示政府不應以應報之名，行報復之實，任何人都沒有資格結束他人生命。

主持人李珮瑄在政論節目中則表示，高涌誠的話讓她聽得一肚子火，談論死刑存廢議題，怎麼會扯到威權體制？

同節目中的郭正亮也開嗆，高涌誠應該去質疑日本、韓國和美國，因為這些國家同樣還沒廢除死刑。郭正亮提到，李念祖的話讓他最為火大，這37個死刑犯都殺了人，李說任何人都沒有資格奪走他人生命，那為什麼這些死刑犯可以殺別人？

郭正亮指出，目前37個死刑犯中，大多數人罪證確鑿，其中還有3個人是殺警案兇嫌，但主張廢死的人和團體時常稱死刑可能誤判，這些人簡直是書呆子，怎麼會從法理的角度來作論述？「請你到人間來看具體案件吧。」

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