網購沈星回充氣娃娃送閨蜜生日驚喜 開箱傻眼「這是收屍？」
網購商品真的要小心，差點害人跟閨蜜絕交！網路上爆廢公社與Dcard有人分享這個慘況，一名女網友因為閨蜜生日快到了，於是花了近四千塊網購了知名戀愛手遊《戀與深空》的男主角沈星回充氣娃娃，結果一開箱當場傻眼，直呼這根本是沈玉琳吧，長相落差很大還有一種詭異感，PO文也被網友笑翻，也讓閨蜜過了一個難忘的生日驚喜！
女網友分享因為閨蜜母胎單身已久，她又超迷戀與深空這款手遊，尤其是沈星回這角色，於是她在網路遍尋有關沈星回的周邊商品，剛好看到一個要價3980的超擬真充氣娃娃，還有外掛震動X具，讓她當下決定就是他了，直接給閨蜜一個生日驚喜，沒想到驚喜變驚嚇，劇情超展開！
閨蜜滿心期待開箱，結果一打開當場嚇到，心想這是收件還是收屍，充氣起來詭異的身形跟人頭不成比例，還有一堆假胸毛？？充氣娃娃整體超不符合一般人身形，但為了不想壞了生日的好心情，女網友逼著閨蜜把這充氣娃娃穿上襯衫一起吹蠟燭，形容感覺超像冥婚XD，甚至同床抱著睡覺??讓閨蜜崩潰的拿刀想毀掉這充氣娃娃，直呼這不是沈星回，這是沈玉琳吧！
原PO表示，最終她的閨蜜始終不認為沈星回有抵達她的生日現場(廢話)，但依然誠摯祝福閨蜜享受一次騎人之福，也希望眾網友祝福閨蜜生日快樂，至少給點安慰，有網友馬上回文「友誼還健在嗎」、「花4千收到這個，我會哭出來」、「那根真的超噁心」、「黑心商家趕緊退貨了」，民眾網購商品還是要慎選，建議可看看其他買家的心得或照片，否則原本精心策劃的生日驚喜，心情卻像是坐雲霄飛車一樣瞬間down到谷底，感情不夠好的實在承受不住啊！！！