NBA季後賽／快艇Leonard急於復出卻淪為戰犯！正負值-8全隊最爛
NBA洛杉磯快艇今（24）日在季後賽首輪G2，於主場迎戰達拉斯獨行俠，獨行俠靠著Luka Doncic與Kyrie Irving合砍55分，以96:93拿下勝利。本場快艇輸球的頭號戰犯，無疑是傷癒復出的球星Kawhi Leonard，全場僅攻下15分、正負值為全隊最差的-8，此戰Kawhi Leonard狀態低迷恐跟他急於復出脫不了關係，其中快艇隨隊記者Farbod Esnaashari更點出，「快艇能否晉級的關鍵，就是Kawhi Leonard」。
記者張志宇／綜合報導
Kawhi Leonard本場僅攻下15分、7籃板，三分球更是5投0中，狀態十分低迷，對此快艇隨隊記者Farbod Esnaashari就直言，「快艇現在最大的問題就是Kawhi Leonard，Kawhi Leonard能否恢復到以往季後賽的實力將是問題，若他在此系列賽一直保持這樣的狀態，快艇將很難挺進下一輪。」
Kawhi Leonard在例行賽因右膝痠痛進入傷兵名單，直到今（24）日季後賽首輪系列賽G2才回歸球隊，但急於回歸造成了反效果，主帥Tyronn Lue就透露，「Kawhi Leonard在還沒經過5對5比賽，與身體對抗的訓練，就選擇回到賽場上。」
進到季後賽，來到關鍵時刻無疑是球星間的對決，今（24）雙方交手到末節進到末節，快艇因Kawhi Leonard末節熄火僅攻下2分，反被獨行俠打出一波8:17攻勢帶走比賽，在當時NBA現場主播更是分析透露，「從Kawhi Leonard今天的狀態看來，不像是能上場比賽的選手，他在上半場與對手並沒有太多身體對抗，若Kawhi Leonard不在進攻端找回比賽節奏，快艇將很難挺進下一輪。」
雖本場比賽Kawhi Leonard成為不敵獨行俠的戰犯，但主帥Tyronn Lue依舊力挺子弟兵，並表示，「雖然在進攻端還未有表現，但Kawhi Leonard在防守端做得很好，我很高興他回到球隊，我們會幫助他處理好進攻上的問題。」