最殺男團Energy合體再爆喜訊！7／28加場開唱　27日搶票規則1次看

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而Toro則是感動到掉下兩行淚，但馬上意會他得實現日前承諾「如果演唱會門票秒殺，Toro就要在7／27現場拆頭髮」的承諾，他笑笑說：「我們上電台亂聊，沒想到粉絲瘋狂+1，既然這是大家的期望，那我們就實現它，已經在研究要怎麼在不影響表演的情況下實現這件事情了！」
Energy除了台北小巨蛋演唱會備受注目之外，新歌發布勢不可擋，洗腦舞曲〈星期五晚上〉數位新歌一上架，就衝上台灣及新加坡KKBOX新歌即時榜第1名，MV上架10天後點閱衝破168萬，更直上YouTube音樂發燒影片第1名！而〈星期五晚上〉MV感染力十足，Energy還專程親自到各大公司行號、學校，跟大家共舞，有數位平台KKBOX同仁、星宇航空同仁、中信兄弟啦啦隊、台北育達高中學生等，共舞短視頻在社群掀起討論，留言板紛紛留話「希望Energy來我公司跳吧！」
網友們也紛紛上傳這首歌最大挑戰16蹲的影片，掀起全民開蹲的挑戰熱潮，甚至還有3歲小朋友已經學會Give me five的比五手勢，跟著〈星期五晚上〉的音樂一起開心舞動，這首歌受到跨年紀的喜愛，成為近期最受歡迎的神曲。Energy唯一限定簽唱會於5月5日下午4點於信義香堤大道廣場舉行，《一觸即發》台北小巨蛋演唱會加場於27日上午11點拓元售票開賣，更多相關訊息請關注Energy及相信音樂官網、官方臉書粉絲團、instagram及官方微博。
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