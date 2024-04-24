許美靜演唱會挨轟划水　許常德逆風力挺「商演公司不專業」

最殺男團Energy合體再爆喜訊！7／28加場開唱　27日搶票規則1次看

▲Energy《一觸即發》台北演唱會首場秒殺完售，為感謝歌迷支持，唱片公司宣布7／28緊急加場。（圖／相信音樂提供）
▲Energy《一觸即發》台北演唱會首場秒殺完售，為感謝歌迷支持，唱片公司宣布7／28緊急加場。（圖／相信音樂提供）

記者楊慧玲／綜合報導

「最殺唱跳男團」Energy復出後的首場《一觸即發》台北小巨蛋演唱會，日前開賣之後就秒殺售完，今（24）日也宣布將於7／28加場，27日上午11點搶先開賣，阿弟開心表示：「希望這次大家都能買到票，加油！」團長牛奶也允諾：「連續兩天演出，我們會盡全力拿出最好的表演給大家，不會讓大家失望的！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Energy也將於5月5日舉行唯一場簽票會，成員們允諾演唱會票券、新專輯都會簽好簽滿簽到完。（圖／相信音樂提供）
▲Energy也將於5月5日舉行唯一場簽票會，成員們允諾演唱會票券、新專輯都會簽好簽滿簽到完。（圖／相信音樂提供）
《一觸即發》演唱會門票於20日開搶，卻瞬間秒殺，讓許多歌迷哀號「搶不到票」，唱片公司廣納民意後進行內部緊急討論，決定為了粉絲們再開一場。而開始售票當時Energy正在片場準備拍攝新MV，大家一邊做造型一邊開著售票網頁關心開票情況，聽到秒殺後，Energy興奮到不敢置信，除了感謝粉絲支持外，坤達同時也感謝前一晚在電台live收到的瑪莎立牌「瑪上秒莎」的幸運加持。

而Toro則是感動到掉下兩行淚，但馬上意會他得實現日前承諾「如果演唱會門票秒殺，Toro就要在7／27現場拆頭髮」的承諾，他笑笑說：「我們上電台亂聊，沒想到粉絲瘋狂+1，既然這是大家的期望，那我們就實現它，已經在研究要怎麼在不影響表演的情況下實現這件事情了！」

▲全家便利商店員挑戰Energy星期「舞」。（圖／相信音樂提供）
▲▼Energy洗腦舞曲〈星期五晚上〉備受關注，Energy還專程親自到各大公司行號、學校，跟大家共舞，上圖為全家店員挑戰Energy星期「舞」，下圖為星宇航空員工。（圖／相信音樂提供）

▲Energy洗腦舞曲〈星期五晚上〉備受關注，Energy還專程親自到各大公司行號、學校，跟大家共舞，圖為星宇航空員工挑戰Energy星期「舞」。（圖／相信音樂提供）
 
Energy除了台北小巨蛋演唱會備受注目之外，新歌發布勢不可擋，洗腦舞曲〈星期五晚上〉數位新歌一上架，就衝上台灣及新加坡KKBOX新歌即時榜第1名，MV上架10天後點閱衝破168萬，更直上YouTube音樂發燒影片第1名！而〈星期五晚上〉MV感染力十足，Energy還專程親自到各大公司行號、學校，跟大家共舞，有數位平台KKBOX同仁、星宇航空同仁、中信兄弟啦啦隊、台北育達高中學生等，共舞短視頻在社群掀起討論，留言板紛紛留話「希望Energy來我公司跳吧！」

網友們也紛紛上傳這首歌最大挑戰16蹲的影片，掀起全民開蹲的挑戰熱潮，甚至還有3歲小朋友已經學會Give me five的比五手勢，跟著〈星期五晚上〉的音樂一起開心舞動，這首歌受到跨年紀的喜愛，成為近期最受歡迎的神曲。Energy唯一限定簽唱會於5月5日下午4點於信義香堤大道廣場舉行，《一觸即發》台北小巨蛋演唱會加場於27日上午11點拓元售票開賣，更多相關訊息請關注Energy及相信音樂官網、官方臉書粉絲團、instagram及官方微博。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  


想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

接棒Energy「男團回憶殺」？邱宇辰被問JPM合體機率回應了

Energy台北小巨蛋演唱會賣完！「7月28日加場」活動攻略亮點曝光

Energy登《綜藝玩很大》挑戰失敗！Toro苦訴吳宗憲：錢真的很難賺

影音／送Energy小巨蛋門票？坤達老婆柯佳嬿急澄清：我開玩笑的

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞