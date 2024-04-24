手作小物送媽媽！移民署與新住民準備母親節禮物 創意手作坊曝
一年一度的母親節即將到來，移民署新竹縣服務站邀請新住民朋友至日系咖啡店同樂母親節。慶祝母親節的方式相當多元，包括送母親花、卡片、禮物或是安排家庭聚餐，不論以什麼形式表達對母親的感激及敬愛，都是對所有母親形象的敬仰及感謝。
國際中心賴正琳／綜合報導
本次活動由來自日本的神田美菜子擔任家庭教育講師，介紹日本的母親節文化及活動。而日本的母親節與台灣一樣，都是在每年5月的第二個星期日，大多數人會送母親紅色的康乃馨，如果母親已離世，則會戴上白色的康乃馨來表示思念。活動中，學員們以不織布材料製作日式飯糰，再以紅色小章魚作點綴，樣貌十分可愛。學員山田純表示，這次的手作活動十分有趣且溫馨，也不禁思念起家鄉母親母愛滿滿的手作飯糰了。
此外，也藉由活動宣達今年3月份開始施行的移民法，只要居留原因仍然存續者，就可於居留證效期屆滿3個月前，提出居留延期申請，以避免新住民因疏忽在台逾期，而面臨需繳付高額罰鍰之情況。
新竹縣服務站站主任楊翹楚表示，服務站每個月都會搭配不同主題或題材，安排家庭教育課程，除了將最新相關之法令傳達給新住民朋友外，也提供多元國際交流之機會，讓參與的新住民及家屬接獲在台最新法令資訊及對不同國家的文化，有更深入的理解與尊重。另移民署的「113年新住民子女多元文化培育營-社會創新」，延長報名收件截止日至113年5月3日，歡迎符合資格之新住民及國人子女參加。