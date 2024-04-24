高空中的浪漫！機長用廣播向空姐女友求婚 兩人幸福擁吻真愛啟航
波蘭航空（Polish Airlines）一位機長，日前在自己駕駛的從華沙（Warsaw）飛往克拉科夫（Krakow）的航班上，利用機上廣播向深愛的空姐女友求婚。又驚又喜的女友爽快答應，當場戴上戒指，兩人浪漫擁吻，相關影片在網路上掀起熱議。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《紐約郵報》報導，這位在高空耍浪漫的機長名叫漢克（Konrad Hanc），他當天在進行機上廣播時，從駕駛艙走了出來，並透露今天的航班上「有一位非常特別的人」。
漢克說的這位「特別的人」正是他的空姐女友寶拉（Paula），漢克透露兩人是在一年半前於飛往克拉科夫的航班上相識，所以今天才打算在相同航班上求婚。
漢克熱淚盈眶地稱讚女友是自己生命中最美好的人，與她相遇徹底改變了自己的命運，「妳是我最美好的夢想成真，所以我必須請妳幫我個忙，親愛的，妳願意嫁給我嗎？」接著單膝下跪，拿出準備好的花束與戒指。
寶拉從走道另一端跑向漢克，沿途伴隨著乘客的歡呼，她開心地say yes，將戒指戴在手上，並與漢克浪漫相擁。因為遭遇驚喜求婚而太過緊張，寶拉還打趣地說不知道戒指有沒有戴錯手。
網友紛紛給這對情侶送上祝福，波蘭航空也將影片分享在臉書上，不到兩天就獲得超過1萬5千位網友按讚。