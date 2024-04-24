今大雨亂轟！全台「雨量累積」排行出爐 鄭明典：有梅雨的味道
今（24）日受到鋒面和對流影響，各地都有明顯雨勢出現，特別是在中部以北地區，據中央氣象署資料，截至下午5點10分，苗栗縣泰安鄉累計160毫米雨量全台最多，中午更是出現時雨量59.5毫米的驚人數據，前中央氣象局局長鄭明典也指出，今天的降雨「有點梅雨的味道。」
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員黃恩鴻表示，今天受鋒面影響，在台灣西半部不斷有強對流出現，上半天鋒面由北往南移動，降雨主要集中在中部以北，午後雨區轉往雲林、嘉義一帶，午後台灣海峽南側持續有強對流往東移動，南部平地也遭受波及。
據統計，彰化以北至新竹地區，今天的累積降雨量在下午5點時，都有破100或接近100毫米以上，其中苗栗有160毫米，時雨量達50至70毫米，每10分鐘雨量也有10至30毫米，降雨強度非常強。
以縣市為基準比較，今天累積雨量苗栗泰安160豪米最多，其次為台中和平134毫米、南投仁愛110毫米、新竹五峰99毫米、桃園大溪81.5毫米，皆在中台灣。
針對今日降雨情況，鄭明典發文提及，今天有點「梅雨」的味道，還沒有西南氣流的「前梅雨」天氣型態；氣象署預報員劉宇其則表示，本週幾波鋒面確實有點像「梅雨鋒面」，不過在定義上，梅雨鋒面需要有印度洋出現明顯的「西南季風」環境，不過目前尚未建立，因此近期的降雨仍屬「春雨鋒面」影響。