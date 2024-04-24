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20至29歲近4成「金融文盲」　安聯人壽出招在台拓展金融教育

▲根據台灣金融研訓院調查指出，20至29歲年輕人近4成為「金融文盲」，是金融風險抵抗力唯一退步的世代！為推廣金融保險教育，建立大專院校學生對金融理財與保險規劃的正確觀念，安聯人壽擴大舉辦大專院校理財營，首邀體育專長大專生參與。（圖／記者顏真真攝）
▲根據台灣金融研訓院調查指出，20至29歲年輕人近4成為「金融文盲」，是金融風險抵抗力唯一退步的世代！為推廣金融保險教育，建立大專院校學生對金融理財與保險規劃的正確觀念，安聯人壽擴大舉辦大專院校理財營，首邀體育專長大專生參與。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

根據金融研訓院「2022台灣金融生活調查」結果顯示，台灣20至29歲年輕人近4成為「金融文盲」，是金融風險抵抗力唯一退步的世代。為推廣金融保險教育，安聯人壽也擴大舉辦大專院校理財營，今年更攜手台北市立大學，首度開辦體育專長大專生專場。安聯人壽總經理林順才強調，希望運用安聯在個人理財教育的研究及經驗，幫助學習者培養必要的技能，以做出健康和賦權的財務選擇，最終改善財務行為與態度。

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林順才表示，「普惠金融」是經濟成長、創造就業機會，以及讓社會多元均衡發展的加速器，安聯集團致力消弭弱勢族群對金融教育需求和資源缺乏的差距，並特別注重提升年輕世代和運動員的金融素養，運用安聯在個人理財教育方面的研究和經驗，幫助學習者培養必要的技能，以做出健康和賦權的財務選擇，最終改善財務行為和態度，這次與台北市立大學合作，開啟了營隊體育班理財教育的第一步，未來繼續延伸至其他族群、對象，擴大金融永續影響力。

安聯人壽大專院校理財營今年邁入第2屆，今年主題定調「勇闖金融城，金彩未來營」，目的為青年學子奠定基礎金融知識，並藉此機會拓展對金融領域職業認識，及早思考個人財務及職涯規劃，尤其由經濟合作暨發展組織（OECD）主辦的「國際學生能力評量計畫」（PISA），在金融海嘯後，開始將金融理財素養納入選考科目，顯見培養理財素養教育的重要性。

安聯人壽今年大專院校理財營除擴大在北、中、南三地舉辦，更首度開辦體育專長大專生專場，結合創新思維開展更多平權服務，促進金融教育普及，共同實現永續發展目標，課程設計包括基礎經濟互動課程、金融知識核心課程，以及生活理財實務課程等主題，第一階段邀請到國立頂大教授傾囊相授，從金融與風險基礎理論出發，延伸至生活財務規劃運用分享；第二階段更透過實地參訪台灣安聯人壽總公司及同隸屬安聯集團的安聯投信、PIMCO (品浩)，增進學生與產業界對話，了解企業運作，增長金融思維。  

安聯人壽行銷長暨資深副總經理鄭祥琨表示，金融友善與培力是安聯近年積極耕耘的重點，第2屆大專院校理財營以保險理財知識為主軸，以「財經」、「探索」、「趣味闖關」做連結，讓青年學子透過更多面向認識金融保險產業，落實普惠金融，並自5月8日至5月26日止開放大專學子報名，報名資格以家長（父母任一）或學員為安聯保戶為限。

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