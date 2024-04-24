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特企／「精采美學」整合x跨域x跨界合作　首推五行美學

▲隨著美業的蓬勃發展，對於美的追求已不再僅止於表面，而是深入到由內而外創新的美學觀點和實踐方式中。（圖／品牌提供）
▲隨著美業的蓬勃發展，對於美的追求已不再僅止於表面，而是深入到由內而外創新的美學觀點和實踐方式中。（圖／品牌提供）

本報訊

隨著美業的蓬勃發展，對於美的追求已不再僅止於表面，而是深入到由內而外創新的美學觀點和實踐方式中。台灣領先的美業品牌「精采美學」將於2024年5月7日在食養山房舉辦「共同引領美學新風潮」活動，首度跨域X跨界邀請各業專家零距離與您一同參與這場探索美學新境界的美業盛會，即日起報名https://reurl.cc/8v335g！

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「美，它無法被量化。但它可以優雅，可以感性。」精采美學特別規劃以五行美學為主題，分別探索木、火、土、金、水，對美的深度探索和創新實踐的機會，開啟美業的下一頁，掌握跨界美學趨勢，打造美業必勝公式。為台灣美業的發展注入新的動力和活力。

【木章節：成長與創意】

木章節將以「成長」和「創意」為主題，邀請演藝圈御用髮妝師、Mpalace創辦人Miyake與你分享，她的成長成功心法。最難的，不是如何做到100，而是從0到1的那一步！最難的成功，永遠是開始！帶領大家一起，不只從0走到1，更走向100！

【火章節：熱情與能量】

火章節將焦點聚焦在「熱情」和「能量」上，特別邀請打造出500萬爆紅IG短影音的自媒體顧問林娘操刀，將分享從傳統紋繡成功轉型的故事。並在講座中手把手傳授質感短影音技巧，帶領舊時代美業人，轉型新時代美業經營模式。

【土章節：認同與平衡】

土章節將探討「認同」和「平衡」的重要性，邀請SUi SUi色彩美學創辦人王盈力，同時也曾是7年生活風格雜誌編輯，分享色彩之於生活，不只是流行時尚，更是內、外在的平衡，鼓舞大家在不斷探尋自我的過程中，更加認識自己，展開一場探索台灣個人色彩的旅程。

【金章節：邏輯與科學】

金章節將探討「邏輯」和「科學」，則是邀請擁有20年身心健康管理經歷的聲音療癒師Jocelyn，同時也是 #Sounds Good欣宇音療中心創辦人，將分享從科學延展的生活美學，在日常中如何透過聲音調節，即使是靈魂的最深處，也能充滿著幸福的力量！

【水章節：智慧與寧靜】

水章節將圍繞「多元」和「創造」，讓大家回歸本我、正視自己與周遭關係，一起扭轉舊時觀念、成就一場專注於美的劃時代創作，並為美業開啟新世代合作契機，垂直整合、打造同業交流嶄新平台。

精采美學將秉持「共同引領美學新風潮」的信念，帶領大家一起走在通往美麗的小徑，抓住每個瞬間、摒住呼吸，只為最終的完美落地，與大家一起探索美學新世界！期盼美業的同仁共襄盛舉！報名方式

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