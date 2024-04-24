特企／「精采美學」整合x跨域x跨界合作　首推五行美學

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【木章節：成長與創意】
木章節將以「成長」和「創意」為主題，邀請演藝圈御用髮妝師、Mpalace創辦人Miyake與你分享，她的成長成功心法。最難的，不是如何做到100，而是從0到1的那一步！最難的成功，永遠是開始！帶領大家一起，不只從0走到1，更走向100！
【火章節：熱情與能量】
火章節將焦點聚焦在「熱情」和「能量」上，特別邀請打造出500萬爆紅IG短影音的自媒體顧問林娘操刀，將分享從傳統紋繡成功轉型的故事。並在講座中手把手傳授質感短影音技巧，帶領舊時代美業人，轉型新時代美業經營模式。
【土章節：認同與平衡】
土章節將探討「認同」和「平衡」的重要性，邀請SUi SUi色彩美學創辦人王盈力，同時也曾是7年生活風格雜誌編輯，分享色彩之於生活，不只是流行時尚，更是內、外在的平衡，鼓舞大家在不斷探尋自我的過程中，更加認識自己，展開一場探索台灣個人色彩的旅程。
【金章節：邏輯與科學】
金章節將探討「邏輯」和「科學」，則是邀請擁有20年身心健康管理經歷的聲音療癒師Jocelyn，同時也是 #Sounds Good欣宇音療中心創辦人，將分享從科學延展的生活美學，在日常中如何透過聲音調節，即使是靈魂的最深處，也能充滿著幸福的力量！
【水章節：智慧與寧靜】
水章節將圍繞「多元」和「創造」，讓大家回歸本我、正視自己與周遭關係，一起扭轉舊時觀念、成就一場專注於美的劃時代創作，並為美業開啟新世代合作契機，垂直整合、打造同業交流嶄新平台。
精采美學將秉持「共同引領美學新風潮」的信念，帶領大家一起走在通往美麗的小徑，抓住每個瞬間、摒住呼吸，只為最終的完美落地，與大家一起探索美學新世界！期盼美業的同仁共襄盛舉！報名方式