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黃金棒球投手參賽途中被撞飛昏迷　台體大師生為男大生集氣

▲台體大楊姓男大生日前騎機車要到東海大學比賽，卻在接近目的地時被闖紅燈的廂型車撞飛。（圖／台中市警局提供，2024.04.24）
▲台體大楊姓男大生日前騎機車要到東海大學比賽，卻在接近目的地時被闖紅燈的廂型車撞飛。（圖／台中市警局提供，2024.04.24）

記者顏幸如／台中報導

國立台灣體育大學楊姓男大生21日在參加校外比賽途中，遭闖紅燈廂型車撞飛，男大生顱內出血緊急開刀，昏迷指數只有3，家長至今不敢讓年邁的祖父母知道。系上同學為被譽為棒球隊「守護神」的王牌投手集氣加油，祈求他能脫離險境，早日清醒。

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男大生就讀台灣體育大學一年級，21日上午8時他騎機車在台中市西屯區台灣大道4段與工業區一路口，遭一輛闖紅燈的廂型車撞飛，廂型車駕駛原地停留30秒後，催油門加速離開現場，警方事後逮捕已通報失聯的越南籍陳姓移工及同車梅姓移工，陳嫌還是詐欺與竊盜通緝犯，全案依《刑法》過失傷害罪、肇事逃逸罪偵辦。

20歲的楊姓男大生顱內嚴重出血，目前插管治療中。校方指出，楊生運動績優，去年以第一志願到台體大求學，是系上棒球隊黃金投手，上月帶領球隊挑戰大專棒球聯賽獲第3名，被喻是球隊守護神，更是系上風雲人物，在班上成績表現優異。

校方表示，楊生21日和4、5名同學前往東海大學挑戰棒球系際盃比賽，在等待紅燈時遭闖紅燈的廂型車撞飛，學生因傷重尚未脫離危險，因家中有高齡祖父母，家人尚不敢讓阿公阿嬤知道他受傷的事。

校方指出，本週是段考週，楊生卻傳出傷重意外，同學們心情沈重，系上與班上均發起集氣活動，盼他脫離險境，校方也會全力協助；同行同學目擊意外發生，校方已啟動輔導諮商，協助學生平復心情。

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