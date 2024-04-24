特企／Showmore高峰盛會　洞悉OMO與RMN實戰心法

我是廣告 請繼續往下閱讀
綠界科技襄理 廖一帆表示，要從競爭激烈的市場上脫穎而出，必須滿足消費者需求，將支付型態多元化，其中包含信用卡、超商條碼/代碼、掃碼支付或NFC等無接觸支付等，當了解消費者使用習慣，即有助於店家擴大客群和提升交易成功率。如今第三方金流發展迎來更多技術突破與支付轉型，綠界科技自身極度重視資安與個資，並提供安全穩定的系統服務，同時，積極拓展跨業合作推動歐付寶「 TWQR 行動支付」、裕富「無卡分期服務」，以及「次世代OMO刷卡機」滿足多種支付情境，凸顯出智能化與安全化的支付系統將成為主流，也保障消費者權益和數據安全。為此，綠界科技提供給Showmore合作商家特惠方案，首年免系統設定費和年費，刷卡費率僅2%。
新竹物流作為台灣知名物流業者，李安立經理指出，近年網購物流詐騙問題頻傳，積極監督並採取有效措施，若消費者遇到跨境電商消費爭議，開放直接辦理退款，全力防堵詐騙，不遺餘力！新竹物流表示，因應疫情推動無接觸簽收作業，提高防疫生活對策，大幅降低傳染風險。另提及，其實新竹物流也有提供倉儲物流服務，同時滿足B2B與B2C的配送需求，從倉儲、配送到店到店的一條龍服務，提供專業的全通路高效率物流解決方案。
百揚資訊科技有限公司資訊長 沈昱瑋闡述，提供一站式管理的POS系統，涵蓋員工管理、薪酬管理、商品進銷存、會員整合等功能，支援iOS、Android和Windows等多種作業系統，滿足商家使用習慣，並可透過手機輕鬆操作，隨時隨地方便管理。百揚資訊推動雲端月租模式：資料方便儲存於雲端，對於商家更具高彈性與便利，提升管理效率，並提供完善便捷的售後服務。
Showmore 營運長 李浩煒總結，Showmore開店平台藉著產業高峰座談，致力於協助商家在電商與金物流技術突破，並深入了解市場趨勢，將有效促進平台用戶事業成長與業績提升！
Showmore 協助用戶培養忠誠顧客，領航虛實全通路循環商機！
Showmore商務拓展經理 林仁傑強調，業界獨家一個合約建立多個官網，搭配KOL分銷的拆帳分潤功能，建置網紅專屬官網，並結合社群購物功能，如直播+1、團購+1，相互導人流提升業績，讓網紅成為您的最強業務員，創造雙贏模式，滿足擁有眾多品牌的企業集團，加上免GMV抽成，省下高昂開店成本，可謂市場創舉！
導入iPad POS，有效達到銷售業績、客源通路與管理效率全面提升。除了完整追蹤會員輪廓，洞察消費者行為與喜好，再加上「商品定期訂購制」為平台用戶培養品牌忠誠度與信任感，創造長期穩健收益，幫助多數實體店家擴大電商經營通路。每場座談皆享有說明會限定優惠方案，名額有限送完為止。
Showmore總經理 李翔昕最後總結，因應重視隱私的Cookieless時代，第三方Cookie退場，難以執行個人化行銷，對於業界生態影響甚劇。Showmore透過RMN(零售媒體聯播網)，追蹤消費者足跡，幫助商家快速了解消費者族群和輪廓，擁有自家官網建立私域流量池，掌握的第一方會員數據資產，並結合過往累積的廣告與電商數據，達到精準化行銷，成為我們最主要核心價值，可避免受到第三方平台的綁架，方能有效帶動業績增長！