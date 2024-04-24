小龍女賴可電臀狂抖！冒風險深夜上傳寵粉影片 媽媽20秒後就打來
味全龍啦啦隊小龍女超人氣成員賴可（LIKE）在IG上擁有超過12萬人追蹤，昨（23）日凌晨她在IG上曬出她在味全龍「每日C小龍女主題日」賽前表演的性感椅子舞，只見她身穿黑色性感小可愛搭配黑色超短熱褲，在舞臺上隨著音樂熱舞。不過，賴可表示本想冒著生命危險在深夜偷偷上傳寵粉影片，因為這時間媽媽在睡覺，比較不會唸她。未料賴可影片上傳後下一秒就碰到連續2次強震，媽媽也在20秒後打電話過來，讓她苦笑：「真是謝囉！」
記者張一笙／綜合報導
「棒籃雙棲」的賴可，21日在味全龍「每日C小龍女主題日」的賽前活動，與Formosa Sexy的另外4名隊友擔任演出嘉賓，5人整齊劃一的動作，讓不少粉絲們看得目瞪口呆，超養眼的裝扮及火辣舞步，讓不少粉絲直呼：「受不了啦！」
賴可在23日凌晨整理好影片後，發文表示自己本來在週末主題日是想走一個中二到底的路線，不過最終被夢想家的夥伴們阻止，她們跟賴可說她必須學習登大人，不過因為反差太大，讓平常只有在棒球場看到賴可的球迷都嚇瘋了。
不過賴可也說：「多虧她們大家才有辣妹舞可以看，哈哈！」並偷偷註記：「希望媽媽早上起床不會滑到！」未料賴可上傳完影片後下一秒，就碰到23日晚間的6.2級強震，媽媽也被震醒，賴可笑著說影片上傳20秒後媽媽就打來，苦笑表示：「真是謝囉！」
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