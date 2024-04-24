地震糾察隊？劉寶傑把「毒舌諧星」當日本教授 《關鍵時刻》道歉
4月23日劉寶傑主持的《關鍵時刻》討論花蓮地震議題，錯將因《男女糾察隊》暴紅的日本知名「毒舌諧星」有吉弘行，誤植為日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三，節目稍早道歉表示「製作單位已做修正，並向觀眾表達歉意，往後在內容處理上將更謹慎！」
記者蕭涵云/台北報導
劉寶傑主持《關鍵時刻》政論節目時，常常講到慷慨激昂、語氣手勢浮誇又激動，形成強烈個人特色，讓人印象深刻。4月23日節目上談論花蓮地震議題，引用國內外學者說法分析餘震不斷的情況時，播出畫面秀出日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三，照片卻誤植為日本知名「毒舌諧星」有吉弘行，讓觀眾瘋狂截圖笑稱「原來有吉不只會毒舌，還會分析地震呀」、「難怪這位教授那麼眼熟～哈哈哈」。
稍早電視台已發76字回應表示「4月23日《關鍵時刻》節目討論地震議題，將日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三照片誤植，製作單位已做修正，並向觀眾表達歉意，往後在內容處理上將更謹慎！」
劉寶傑日前才因談論天團防彈少年團BTS金泰亨入伍，浮誇形容偶像化身「反恐特種兵」，描述巨星眼神超殺、槍法百發百中，在南韓瞬間暴紅，被網友形容「台灣大叔好狂」。沒想到才過幾日節目馬上出包，有眼不識日本知名「毒舌諧星」有吉弘行的畫面全部播出，遭不少人截圖分享。
日本搞笑藝人「有吉弘行」原是朝日電視台招牌節目《男女糾察隊》的固定班底，因犀利敢言的吐槽功力受到注目，與小淳、小亮兩位主持人的嘴賤對話大受歡迎，還有「毒舌王」、「從地獄回來的男人」、「有吉大師」等封號。暴紅之後成功躍為主持人，還曾擔任NHK年度盛事《紅白歌合戰》主持。