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地震糾察隊？劉寶傑把「毒舌諧星」當日本教授　《關鍵時刻》道歉

▲4月23日劉寶傑主持《關鍵時刻》討論花蓮地震議題，錯將因《男女糾察隊》暴紅的日本知名「毒舌諧星」有吉弘行，誤植為日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三，節目76字道歉了。（圖／取自YT@關鍵時刻頻道）
▲4月23日劉寶傑主持《關鍵時刻》討論花蓮地震議題，錯將因《男女糾察隊》暴紅的日本知名「毒舌諧星」有吉弘行，誤植為日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三，節目76字道歉了。（圖／取自YT@關鍵時刻頻道）

記者蕭涵云/台北報導

4月23日劉寶傑主持的《關鍵時刻》討論花蓮地震議題，錯將因《男女糾察隊》暴紅的日本知名「毒舌諧星」有吉弘行，誤植為日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三，節目稍早道歉表示「製作單位已做修正，並向觀眾表達歉意，往後在內容處理上將更謹慎！」

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劉寶傑主持《關鍵時刻》政論節目時，常常講到慷慨激昂、語氣手勢浮誇又激動，形成強烈個人特色，讓人印象深刻。4月23日節目上談論花蓮地震議題，引用國內外學者說法分析餘震不斷的情況時，播出畫面秀出日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三，照片卻誤植為日本知名「毒舌諧星」有吉弘行，讓觀眾瘋狂截圖笑稱「原來有吉不只會毒舌，還會分析地震呀」、「難怪這位教授那麼眼熟～哈哈哈」。


▲近期《關鍵時刻》節目組卻在談論423地震出包，將日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三照片誤植為日本知名諧星主持人有吉弘行，畫面狂遭截圖。（圖／取自YT@關鍵時刻頻道）
▲劉寶傑4月23日在《關鍵時刻》討論花蓮地震時，身後螢幕畫面誤將日本毒舌諧星有吉弘行，當成日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三。（圖／取自YT@關鍵時刻頻道）
稍早電視台已發76字回應表示「4月23日《關鍵時刻》節目討論地震議題，將日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三照片誤植，製作單位已做修正，並向觀眾表達歉意，往後在內容處理上將更謹慎！」

劉寶傑日前才因談論天團防彈少年團BTS金泰亨入伍，浮誇形容偶像化身「反恐特種兵」，描述巨星眼神超殺、槍法百發百中，在南韓瞬間暴紅，被網友形容「台灣大叔好狂」。沒想到才過幾日節目馬上出包，有眼不識日本知名「毒舌諧星」有吉弘行的畫面全部播出，遭不少人截圖分享。

▲現在「毒舌王」有吉弘行的畫面已上馬賽克處理。（圖／取自YT@關鍵時刻頻道）
▲現在「毒舌王」有吉弘行的畫面已上馬賽克處理。（圖／取自YT@關鍵時刻頻道）
日本搞笑藝人「有吉弘行」原是朝日電視台招牌節目《男女糾察隊》的固定班底，因犀利敢言的吐槽功力受到注目，與小淳、小亮兩位主持人的嘴賤對話大受歡迎，還有「毒舌王」、「從地獄回來的男人」、「有吉大師」等封號。暴紅之後成功躍為主持人，還曾擔任NHK年度盛事《紅白歌合戰》主持。

▲有吉弘行是日本天王級的搞笑藝人、主持人。（圖／@ariyoshinokabe）
▲日本知名「毒舌諧星」有吉弘行，從《男女糾察隊》大受歡迎的固定班底，變成當紅主持人。（圖／@ariyoshinokabe）

劉寶傑《關鍵時刻》誤植「有吉弘行」照片！粉絲笑翻：變地震專家

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