貶勢剎不住？日圓快貶破155了 專家：日本央行態度仍是關鍵
美元指數跌破106，新台幣兌美元今（24）日止貶回升收32.528元，日圓卻未見起色，即便日本央行喊話不排除干預匯市，日圓兌美元貶勢還加大，一度貶至154.96再創34年新低價，外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，目前看來日本央行沒什麼干預跡象，市場也認為現在干預效果有限，不過，本周五日本央行將召開利率決策會議，可留意這兩天是否有放出緊縮貨幣政策的消息，也會牽動日圓表現。
記者顏真真／台北報導
根據央行統計，截至台北外匯市場下午4時收盤的匯價，美元指數跌了0.17%，非美主要貨幣除日圓之外，包括新台幣在內的其他貨幣都走升值，又以韓元單日升幅最大，升了0.66%，再來是新台幣升了0.2%，越南盾升0.17%，新加坡幣升0.14%，歐元升了0.08% ，人民幣也升了0.01%，而日圓則貶了0.05%。
只是，在日本央行喊話不排除出手干預之下，為何日圓仍如同失速列車，在美元指數跌破106之下，日圓進一步貶至154.96兌1美元，再創34年新低價，除中東衝突稍微緩解，改善風險偏好，李其展認為，還有市場對日本政府出手干預有所質疑，目前看起來日本央行沒什麼干預跡象，主要也是市場認為現在日本出手阻貶日圓效果也有限。
由於日本央行即將於本周五召開利率決策會議，李其展表示，可以觀察日本央行在開會前是否放出緊縮貨幣政策的消息，雖然日本央行曾表示下半年才會再升息，不太可能現在又升息，但如果央行出手，大家可能就會嚇一跳。若以過去經驗來說，央行若要升息或有進一步緊縮貨幣政策，在開會前幾天就會放出消息，上次較特別提早了1周放消息，畢竟升息的影響層面較大，因此，可以觀察這兩天是否有消息傳出。
※【NOWnews 今日新聞
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