《河谷鎮》女星出遊遇險！慘遭「面具惡徒」瘋狂無差別攻擊
雷尼哈林執導驚悚恐怖電影《嗜殺路人甲》，改編2008年經典驚悚片始祖《陌路狂殺》，邀來人氣紅星《河谷鎮》曼德萊娜佩奇、《少年狼》弗洛伊古鐵雷斯主演。片中無辜的情侶因汽車拋錨住進偏僻小鎮的木屋，夜晚卻被迫如亡命鴛鴦般，拚命躲避「面具惡徒」的瘋狂追殺，系列三部曲也將逐漸帶出恐懼背後的駭人真相。
記者黃雅琪／綜合報導
億萬名導雷尼哈林電影作品遍及各類題材，有熱門恐怖片《大法師：吸魂首部曲》、《半夜鬼上床4：幽冥鬼手》，布魯斯威利主演動作片《終極警探2》和山繆傑克森《水深火熱》、《顛峰戰士》等片，奠定他在好萊塢知名動作片導演地位。
導演雷尼哈林表示：「每個人最害怕的噩夢成真了！這部片劇情如此單純，卻又可怕異常，一直是我最喜歡的驚悚片。」因此當他收到這部片的劇本時，內心欣喜若狂，最後雷尼哈林決定重新改編，他強調不是翻拍，而是充滿了向原版致敬的彩蛋，同時又要給新世代的影迷新鮮感和驚喜感。
雷尼哈林表示，電影將連續拍攝並發展加長故事線成為「嗜殺三部曲」：「我們將經典故事的精髓，類似的恐懼情境為基礎，並做了些許的改變，讓首部曲《嗜殺路人甲》故事更能融入我們長篇的三部曲故事。」續集將探討暴力受害者與肇事者之間的事件。《嗜殺路人甲》將於5月31日全台上映。
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