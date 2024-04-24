1家8口吃萬元霸王餐！餐廳怒公布照片尋人 「結局反轉」店家感激
英國一家餐廳，日前遇到一家8口吃霸王餐的奧客，點了菜單上最貴的食物，消費了329英鎊、約1萬3000新台幣，但是在結帳時先是接連刷卡失敗，接著謊稱要去拿另一張卡，留下電話後離去。結果這家人並未回來付款，餐廳打電話才發現聯絡方式是假的，氣得公布監視器畫面「尋人」，並報警求助。事件曝光後，網友紛紛撻伐吃霸王餐的行為，更有許多人前往該餐廳力挺，讓生意比之前好了2倍。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這家餐廳位於威爾斯斯萬西（Swansea），店家日前在臉書PO文表示，上周五晚上有一家8口、4大4小前往店內用餐，狂點了菜單上最貴的食物，而且份量很多，有些根本吃不完就又被店員收走。
老闆透露，當時就注意到這家人的消費行為很奇怪，但沒有多說什麼。等到結帳的時候，這家人的媽媽前來刷卡，刷了2次都失敗，媽媽便說要去換一張卡，留下電話後先行離開。
媽媽不只留電話，更以其他家人還在座位上為理由來取信於店家，結果後來其他家人也落跑，一家人全溜光，店家試圖打電話聯絡才發現電話也是假的，氣憤之下只好報警。餐廳在網路上公布這群吃霸王餐之家的照片，還有其他餐廳表示，之前也曾遇到過這家人來吃白食，懷疑他們根本是霸王餐慣犯。
事件引發網友熱議，除了痛批吃霸王餐行為不可取之外，當地民眾更湧入餐廳消費，以實際行動表達支持。老闆感激地表示，如今的店內用餐人數比之前增加了2倍，人們用行動給予力量，讓店家十分感動。