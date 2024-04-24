48萬股東看過來！第一金今年擬配發1.15元股利、現金殖利率3.12%
第一金控今（24）日董事會通過112年股利分派案，每股擬配發1.15元股利，包括0.85元的現金股利及0.3元的股票股利，股利配發率近70%。若以今日第一金收盤價27.2元計算，現金殖利率3.12%。
記者顏真真／台北報導
第一金去年全年稅後純益224.61億元，年成長9.1%，每股稅後盈餘（EPS）1.65元，其中子公司第一銀行稅後純益攀高，年成長5.9%達215.26億元；證券、人壽等子公司稅後純益也回溫，合計為17.92億元，較前一年度大幅增長133.3%。
第一金今日也公告董事會決議分派股利每股1.15元，包括0.85元現金股利及0.3元股票股利，總計將發出現金股利115.77億元、股票股利4.09億股。第一金股東會日期也出爐，將在6月21日舉行。此外，第一金也公告董事會通過盈餘轉增資發行新股案，發行總金額為40.86億元、普通股4.086億股，每張配發30股。
若與去年股利來比，去年第一金每股配發0.8元現金、0.3元股票，合計1.1元股利，今年股利只比去年多了0.05元，其中股票配0.3元與去年持平，現金配0.85元僅較去年略多0.05元。而第一金在2008年曾配發出1.7元現金股利，2017也有1.2元現金股利，2019年有1元現金股利、2020年有1.05元現金股利、2022年也有1元現金股利。