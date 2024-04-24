許美靜演唱會挨轟划水　許常德逆風力挺「商演公司不專業」

曾智希「造人失敗」曝光痛苦過程！坦言：日吞20顆藥超崩潰

▲曾智希（右）曝光自己求子的過程，坦言相當痛苦，一天要吞20顆藥。（圖／IG simba.1220）
▲曾智希（右）曝光自己求子的過程，坦言相當痛苦，一天要吞20顆藥。（圖／IG simba.1220）

記者施以慧／綜合報導

東森超視《哈囉 你有事嗎？》於今（24）日舉辦開棚記者會，將由沈玉琳、曾智希攜手主持。驚喜的是，曾智希的愛夫陳志強更現身節目中擔任嘉賓，暖心力挺老婆。曾智希和愛夫陳志強交往6年多，2022年甜蜜步入婚姻，婚後兩人努力拚生子，日前試管植入失敗，曾智希也坦言自己相當難過，「在備孕就遇到很多問題，就像房子裝潢，像是水管不通、壁癌，就需要清一清，沒有那麼順利！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲曾智希和沈玉琳合作主持綜藝節目，曾智希愛夫陳志強驚喜現身，為曾智希加油打氣。（圖／IG simba.1220）
▲曾智希（右）和沈玉琳（左）合作主持綜藝節目，曾智希愛夫陳志強驚喜現身，為曾智希加油打氣。（圖／IG simba.1220）
今年34歲的曾智希一直有生育的念頭，陳志強也在曾公開表示自己已經做好迎接新生命的準備，但經過這次植入試管失敗，醫生表示至少要3個月才能下一次植入，讓曾智希直呼痛苦，「我一天就要自己打兩次針，我肚子就有一圈微笑線的瘀青，一天要吃20顆藥，副作用就是胃痛、嘔吐，睡覺都要坐著睡！」

▲陳志強為了妻子順利懷孕。（圖／曾智希臉書）
▲陳志強（左）為了妻子順利懷孕，還會幫曾智希打針，給予老婆情緒上的支持。（圖／曾智希臉書）
陳志強為了愛妻能順利懷孕，還會幫曾智希打針，給予老婆情緒上的支持，也希望她能多出去走走、不要總是悶在家裡。過來人沈玉琳在旁給建議，「我鼓勵很多女生就去做試管，要把持正面能量 ，一次不行就第二次，跟妳保證三次以內就一定沒問題。主持完開開心心回家來一發，結果就中了，有時候一槍就出一條人命。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

  

許維恩才錄5個月無預警請辭節目！改換女神曾智希接棒　原因曝光

陳志強國中就帶保險套上學！被老師當場抓包　鬆口凶手竟是「她」

Cherry Bullet「出道5年」突爆解散！剩3人留公司　成員現況曝光

利菁上網求醫竟遭詐9000元！親曝犯嫌作案手法怒：不是第1次

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞