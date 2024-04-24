曾智希「造人失敗」曝光痛苦過程！坦言：日吞20顆藥超崩潰
東森超視《哈囉 你有事嗎？》於今（24）日舉辦開棚記者會，將由沈玉琳、曾智希攜手主持。驚喜的是，曾智希的愛夫陳志強更現身節目中擔任嘉賓，暖心力挺老婆。曾智希和愛夫陳志強交往6年多，2022年甜蜜步入婚姻，婚後兩人努力拚生子，日前試管植入失敗，曾智希也坦言自己相當難過，「在備孕就遇到很多問題，就像房子裝潢，像是水管不通、壁癌，就需要清一清，沒有那麼順利！」
記者施以慧／綜合報導
今年34歲的曾智希一直有生育的念頭，陳志強也在曾公開表示自己已經做好迎接新生命的準備，但經過這次植入試管失敗，醫生表示至少要3個月才能下一次植入，讓曾智希直呼痛苦，「我一天就要自己打兩次針，我肚子就有一圈微笑線的瘀青，一天要吃20顆藥，副作用就是胃痛、嘔吐，睡覺都要坐著睡！」
陳志強為了愛妻能順利懷孕，還會幫曾智希打針，給予老婆情緒上的支持，也希望她能多出去走走、不要總是悶在家裡。過來人沈玉琳在旁給建議，「我鼓勵很多女生就去做試管，要把持正面能量 ，一次不行就第二次，跟妳保證三次以內就一定沒問題。主持完開開心心回家來一發，結果就中了，有時候一槍就出一條人命。」
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