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何恆佑哭了！統一獅邀新秀家人現身球場　林詔恩、林佳緯也獲獎　

▲統一獅邀「小獅王」新秀家人現身球場，何恆佑開心落淚，林詔恩、林佳緯也獲頒首勝及首轟紀錄的獎項。（圖／統一獅提供）
▲統一獅邀「小獅王」新秀家人現身球場，何恆佑開心落淚，林詔恩、林佳緯也獲頒首勝及首轟紀錄的獎項。（圖／統一獅提供）

記者林之越/綜合報導

今（24）日台南棒球場進行統一獅、味全龍的第2戰，賽前開球活動球團也特別安排新秀「小獅王」林詔恩、林佳緯、何恆佑和辛俊昇的家人到場開球。另外，林詔恩、辛俊昇獲頒生涯首勝的紀錄獎項，而林佳緯、何恆佑則都獲頒生涯首轟紀錄的獎項，何恆佑甚至開心落淚。

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統一獅官方表示，去年第一指名林佳緯，把握出賽機會，展現穩定攻擊能力，4月17日面對樂天桃猿擊出個人生涯首轟，而2020年獅隊第二指名加入何恆佑，去年參加冬季聯盟磨練明顯成長，今年獲得教練團肯定，開季擔任一壘或代打任務，4月20日面對富邦悍將擊出個人生涯首轟。

林詔恩是2022年統一獅季中選秀第三指名選手，擁有左投潛力天賦，去年主要在二軍磨練學習，今年季初成為獅隊輪值人選之一，4月6日在天母棒球場對戰味全龍拿下個人生涯首勝，而同樣是年輕新秀辛俊昇，在4月13日賽事中繼兩局，拿下個人生涯首勝。

▲統一獅去年第一指名新秀林佳緯在4月17日敲出首轟，家人到現場開球和頒獎。（圖／統一獅提供）
▲統一獅2022年統一獅季中選秀第三指名選手林詔恩，在4月6日拿下個人生涯首勝。（圖／統一獅提供）
本日賽前活動獅隊行銷特別為小獅王新秀首勝及首轟紀錄特別進行頒獎儀式，而頒獎嘉賓也特別邀請他們最親密的家人，林詔恩母親林瀅也帶著妹妹一起來到現場獻上祝福和花束，意外的驚喜出現，林瀅也和詔恩相擁，充分詮釋母子親情的關心。

原本本週賽事就在花蓮棒球場進行，因地震改回台南進行比賽，無法澆熄林佳緯家人的關心與親情，林佳緯父母親林高名、歐梅玉也特地遠道而來，參與充滿意義的驚喜頒獎，家人突然的現身讓佳緯感到十分開心，謝謝他們長期的照護，陪伴他長大，接下來也會用好表現，別讓家人擔心。

辛俊昇從小都是姑丈洪志文及姑姑辛麗如陪伴著，辛俊昇表示：「很感謝家人阿公、阿嬤、姑丈、姑丈的照護，讓自己打職棒都不用煩惱太多，謝謝他們平常的照護，能從他們手上接到這個獎項感到十分有意義，但我知道自己還有很多要學習的，這只是一個起點，學習讓自己更好，別讓家人擔心。」

▲統一獅二年級生何恆佑在上週敲出生涯首轟，看見家人來到球場後開心落淚。（圖／統一獅提供）
▲統一獅二年級生何恆佑在上週敲出生涯首轟，看見家人來到球場後開心落淚。（圖／統一獅提供）
上週六才擊出個人生涯首轟的何恆佑，知道今天賽前有一個頒獎儀式，有點意外和驚喜，看到父親何志強及母親藍雅琪現身台南棒球場，真的很意外也充滿驚喜，大男孩般的何恆佑也流下男兒淚，對於球隊的特別安排感到十分驚喜，謝謝球隊重視我們的第一次紀錄，我相信這一切都是開始，期待自己能有更穩定的表現，讓父母親感到驕傲。

統一獅蘇泰安總經理表示：「每個選手的第一次紀錄都很有意義，球團肯定他們的開始，從二軍到一軍非常不簡單的過程，相信他們也是經歷許多磨鍊，才能開啟職棒一軍的生涯，球團行銷也特別規劃安排他們的家人來頒獎獻上祝福，期望他們能夠更有自信，相信自己勇闖一軍職棒舞台，假若遇到失敗或低潮想想家人的力量，決不輕言放棄，勢必能有所成長，好還會更好。」

▲統一獅邀「小獅王」新秀何恆佑、林詔恩、林佳緯還有辛俊昇的家人現身球場開球。（圖／統一獅提供）
▲統一獅邀「小獅王」新秀何恆佑、林詔恩、林佳緯，還有辛俊昇的家人現身球場開球。（圖／統一獅提供）
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