被《關鍵時刻》誤認成東大教授！有吉弘行看到了 本人回應超幽默
台灣政論節目《關鍵時刻》，由知名主持人劉寶傑領銜，時常針對各種時事進行語氣激昂的講解。不過近期在談論423地震話題時，誤將日本知名諧星主持人有吉弘行當成日本東京大學地震權威教授笠原順三，截圖瞬間在網路上瘋傳。今（24）日晚間有吉弘行本人也看到了這張截圖，超幽默回應也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
《關鍵時刻》在4月23日當天談論花蓮餘震不斷的話題時，引用了國內外學者的說法，其中日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三的肖像，卻誤用成日本知名諧星主持人有吉弘行的照片，由於兩人職業、外貌與年齡都相差甚遠，因此也被許多網友吐槽。
身為當事人之一的有吉弘行，在社群平台X上擁有768萬多追蹤粉絲，他更在今（24）日晚間轉發《關鍵時刻》誤植照片的截圖，並附註「被台灣新聞節目中被誤認為是東京大學教授，嘛，沒關係啦。」
有吉弘行的大氣又幽默的態度，也讓大批粉絲笑稱「居然沒有發揮毒舌功力XD」、「真的被本人知道了」。而針對本次誤植事件，電視台也發出致歉聲明，「4月23日《關鍵時刻》節目討論地震議題，將日本東京大學地震研究所名譽教授笠原順三照片誤植，製作單位已做修正，並向觀眾表達歉意，往後在內容處理上將更謹慎！」