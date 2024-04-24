妮妃雅奪冠嗨領20萬美元！被問「怎麼花」秒回：媽媽教我要錢滾錢

我是廣告 請繼續往下閱讀
在節目上，主持人先是詢問她對於拿下冠軍有什麼心得，妮妃雅回應笑稱她好像需要一天休假來沈澱，才能意識到自己真的贏了比賽，接著主持人又提到妮妃雅作為第一位拿下冠軍的台灣選手締造了歷史，就連總統蔡英文都留言道賀。
對此妮妃雅表示，「能夠代表我的國家，對我來說非常重要，因為我愛台灣」，她說在《魯保羅變裝皇后秀》能夠展現台灣對她來說意義非凡，沒想到就連總統也看見了他的成就，畢竟對方是總統，自己沒有期望對方會接觸到、理解這些事，但蔡英文卻知道這件事，驚喜之餘也感動到說不出話。
而被問到在主舞台上所有走秀服裝背後的設計靈感時，她則幽默表示這些來自「巨大的絕望和決心」，她也提到自己喜歡變裝文化有很大一部分的原因是能夠創造並穿上自己的設計、用造型來說故事。
至於要如何運用奪冠的20萬美元獎金，妮妃雅也毫不猶豫地秒回要把獎金拿去投資，並稱「用錢滾錢」是媽媽從小就教他的理財觀念。
除了收到台灣各界的祝福與道賀外，妮妃雅今年7月也將代表台灣，前往巴黎參與和奧運賽事同時啟動的「文化奧運」（Olympiade Culturelle）。這是今年巴黎奧運除了運動賽事競技以外的另一大看點，除了法國以外只有10多個文化大國能設立場館進行演出。
台灣此次受邀成立「台灣館」將派出百餘人前往參與文化奧運，表演類型與團隊除了有妮妃雅帶來的變裝藝術以外，還有排灣族金曲歌后阿爆（阿仍仍）以及現代劇場、傳統戲曲、舞蹈、DJ等呈現台灣的多元文化形象。