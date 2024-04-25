美國通過「950億美元」援外法案　拜登：幫助美國與盟友更加強健

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這筆950億美元預算法案是什麼？
這項總額價值近新台幣三兆元的援外預算法案主要包含以下4項，一、價值610億美元的援助烏克蘭案（Ukraine Security Supplemental Appropriations Act）；二、價值264億美元的援助以色列案（Israel Security Supplemental bill）；三、價值80億美元的印太安全法案（Indo-Pacific Security Supplemental bill）；四、21世紀和平通過實力法案」（21st Century Peace through Strength Act」。
俄烏戰爭2022年2月爆發，當時美國兩黨全力支持烏克蘭，但在戰情膠著、大筆軍援如流水送出國之下，抱持前總統川普「美國優先」（America First）思維的少數共和黨人開始在眾院這大池投下「反對援烏」的小石子，隨時間過去「支持援烏就是不支持邊境安全，或是自由派」這類意見開始在眾院共和黨人之間產生漣漪。
這最終導致了強硬派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）為首的共和黨極右派「瘋狂8人幫」（Crazy Eight）發起對自家眾議長麥卡錫發動罷免，使這位花了15輪投票才如願當上眾院議長、位高權重的麥卡錫又被自家人拉下馬，成為美國眾院234年歷史上首位被罷黜的議長。
隨之繼任的強生（Mike Johnson）則針對這項包裹法案，提出一些讓共和黨極右派、民主黨員都能有滿意之處的條款，讓有各自立場的國會議員們願意妥協，例如以針對伊朗、中國、俄羅斯進行制裁、推動對Tiktok「不賣就禁」換取共和黨人點頭同意這項包含對烏克蘭軍援的大筆包裹援助案。
預算將如何分配？
在第一項的援烏預算案內，有約1/3的比例（約205億美元）將撥給美軍歐洲司令部（EUCOM），同時將提供約134億元的彈藥、火箭發射器等軍火。為了在共和黨議員這關通過，該預算案也將超過9億元的「可免除貸款」（forgivable loan），從無條件經濟援助改為只要債權人同意才可不必償還的款項，並同意將此前扣留的50億元俄羅斯資產轉交給烏克蘭，至於剩下的預算則將用於烏克蘭的國防科技與設備升級，
第二項援以預算案則主要用於支持以色列抵禦伊朗及其代理人的攻擊，主要預算將投注於以雷射為基礎設計「鐵梁雷射防空系統」（Iron Beam），該系統能用強力雷射光攔截無人機、火箭彈和迫擊砲彈等空中目標，預計耗資達120億美元，同時也會有約40億元的經費用於升級以色列的飛彈防禦系統「鐵穹」（Iron Dome）與「大衛投石索」（David’s Sling）。
此外，這條法案也明文禁止美國向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）提供資助，該機構遭爆涉及哈瑪斯突襲以色列的衝突，在傳出UNRWA允許哈瑪斯使用其在加薩走廊（Gaza Strip）的基礎設施從事軍事行動後，包含美國、英國、德國和日本等多國已暫停資助UNRWA。
第三項印太安全補充法案預算實際總額為81.2億美元，旨在繼續努力對抗中國確保美國在印太區域的威懾力，其中有20億美元的「外國軍事融資」（FMF）經費將提供給台灣在內的印太地區主要盟友，還編列19億美元的經費用於向台灣提供美國國防軍備物資、對台軍事防衛服務、訓練等，另外有33億美元將被用來進行潛艦基礎設施的開發，包括投資船塢建設等。
第四項法案則涵蓋許多換取強硬派點頭的法條內容，例如該法案強化了對伊朗、俄羅斯資產的制裁，以及對Tiktok的強迫出售案，法案明令Tiktok若還想在美國境內營運，母公司中國企業字節跳動（ByteDance）就必須在9個月內將Tiktok售出，否則該應用程式將被禁止在美國任何應用程式商店中上架。