全中運游泳／最終日3破大會紀錄　13歲「神童」林芷妍勇奪5金超威

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先前已經在50公尺仰式、100公尺自由式雙破大會紀錄的新竹高商女將廖祐菲，今於高女組50公尺自由式決賽中再游出25秒92，刷新了邱羿臻在111年全中運創下的26秒14大會紀錄，成為全中運首位在50公尺自由式游進26秒內的女將，距離黃渼茜在去年成都世大運創造的25秒42全國紀錄僅差0.5秒。
新竹高商廖祐菲說：「本來是設定在25秒7左右，已經是個人最佳，但覺得應該還有空間。」個人第三度在全中運包辦個人3金，這也是廖祐菲個人最後一場的全中運，廖祐菲：「很好玩，全中運一直是我訓練的動力，也是支持我繼續努力的動力，今年更開心是隊友已經都慢慢開始有成績，很喜歡他們幫我加油，我也幫他們加油的感覺。」
新竹高商廖祐菲預計在8月到美國路易斯安那州立大學唸書兼訓練，並且將拜入訓練過奧運雙銀香港泳將何詩蓓的名教練比斯伯(Rick Bishop)門下，廖祐菲說：「我在臺灣還會參加6月的中正盃，在離臺前再最後一次挑戰50公尺仰式、50公尺自由式和100公尺自由式，很期待到美國的訓練。」
新竹高商廖祐菲的教練陳嶽衛透露，廖祐菲的優勢在後段加速蠻強的，但起跳一直是廖祐菲的重要課題，因為我們新竹訓練的地方泳池深度不足，廖祐菲平常訓練只能在岸邊跳，或者在比賽前借臺中北區泳池或者到比賽前練習跳臺。
最後一項400公尺混合接力卻發生意外的插曲，上午預賽高男組第一建國中學，原本有機會包辦高男組所有3項的接力金牌，但下午卻發生在時間內未繳棒次表，最終導致被除名的意外，無緣在晚上決賽時登場，同時也導致建國中學泳將范振惟、康鈞愷痛失第5金。
今年全中運游泳個人又以臺北市南門國中甘泳承(5金)、新泰國中林芷妍(5金1銀)最佳。南門國中甘泳承從去年全中運的2金1銅到今年5金，甘泳承說：「感覺還不錯，主要是自己身高從去年的176公分到今年180公分，雖然秒數不見得最佳，但都幸好能保住金牌，其中最滿意的是400自由式接力，我游最後一棒也飆出了我個人最佳紀錄51秒55，比較可惜是800自由式接力，當天我連續比了三項，最後有點體力不支才拿到第4。」
首次參加全中運就拿下5金1銀的「神童」新北市新泰國中林芷妍，在今年全中運經歷了開心、落淚又開心的三溫暖劇情，從第一場100公尺仰式破全國紀錄後到隔天50公尺仰式摘金，因不滿意成績掉淚，再到今天國女組400混接力與姐姐林芷妤合力摘金後，人生初次全中運就拿下全場最佳的5金1銀，但年僅13歲新泰國中林芷妍頒獎時還拿出最愛的玩偶小青蛙上臺領獎，賽後還童言童語的說：「賽前就只有想到要拿接力第一，沒有想到個人，可惜今年全中運沒有到很遠的地方比賽。」教練楊仁傑說：「林芷妍的成績確實讓人出乎意料之外，但畢竟她年紀還小，還有很多要努力改進的地方。」
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