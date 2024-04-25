MixerBox AI聊天機器人「用戶破百萬」！官方首揭台灣用戶6大趨勢

限3天快搶！全家美式、霜淇淋「第2件10元」　7-11整瓶烏龍茶10元

▲全家週末分享日優惠提早曝光，4月26日起有特濃美式、仙女紅茶第2杯10元，霜淇淋第2支也只要10元優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家週末分享日優惠提早曝光，4月26日起有特濃美式、仙女紅茶第2杯10元，霜淇淋第2支也只要10元優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家週末分享日優惠提早曝光，4月26日起有特濃美式、仙女紅茶第2杯10元，霜淇淋第2支也只要10元優惠；7-11久違的自有品牌茶飲優惠終於等到了！烏龍茶550ml四瓶只要40元，平均特價10元，喜歡喝茶的別忘記先囤一波；現煮飲品本週有CITY PEARL全品項同價位任選買1送1，五一勞動節寄杯美式買51杯送51杯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡全家便利商店（會員限定）
📍門市｜4月26日至4月28日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折，原價55元、特價33元
◾大杯仙女紅茶第2杯10元，6.2折，原價40元、特價25元
◾霜淇淋(不限口味)第2支10元，6.1折，原價49元、特價30元

▲全家「山丘藍台灣藍莓」霜淇淋口味將在4月3日登場，以新鮮台灣藍莓製成，微酸中帶甜，是款大人系甜點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家「山丘藍台灣藍莓」霜淇淋口味，以新鮮台灣藍莓製成，微酸中帶甜，是款大人系甜點。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜4月25日至4月28日
◾iseLect烏龍茶 550ml 四入半價，5折，原價80元、特價40元

▲7-11自有品牌iseLect烏龍茶半價，原價80元一組，現在只要40元有四瓶。（圖／翻攝自7-11）
▲7-11自有品牌iseLect烏龍茶半價，原價80元一組，現在只要40元有四瓶。（圖／翻攝自7-11）
📍門市｜4月26日至5月1日（CITY PEARL全品項同價位任選買1送1）
◾珍珠奶茶買1送1，5折，原價60元、特價30元
◾黑糖珍珠撞奶買1送1，5折，原價60元、特價30元
◾胭脂紅茶珍珠歐蕾買1送1，5折，原價75元、特價38元

▲4月26日起有「CITY PEARL」珍珠全品項同價位任選買1送1。（圖／7-11提供）
▲4月26日起有「CITY PEARL」珍珠全品項同價位任選買1送1。（圖／7-11提供）
📍門市｜4月29日至5月1日
◾特大杯美式買1送1，5折，原價60元、特價30元
◾特大杯拿鐵買2送1，折，原價70元、特價47元
◾冰淇淋紅茶買1送1，5折，原價65元、特價33元
◾經典純奶茶買1送1，5折，原價50元、特價25元
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折，原價110元、特價74元
◾霜淇淋買1送1，5折，原價49元、特價25元
◾思樂冰大杯全口味買1送1，5折，原價39元、特價20元

▲7-11五一勞動節優惠，特大杯美式、冰淇淋紅茶、純奶茶買1送1。（圖／7-11提供）
▲7-11五一勞動節優惠，特大杯美式、冰淇淋紅茶、純奶茶買1送1。（圖／7-11提供）
◾悅氏Light鹼性水PET720買1送1，5折，原價20元、特價10元
◾舒味思氣泡水 PET500買1送1，5折，原價35元、特價17元
◾韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買1送1，5折，原價35元、特價17元
◾雀巢奇巧威化巧克力買1送1，5折，原價39元、特價20元
◾雀巢奇巧酥脆威化巧克力買1送1，5折，原價39元、特價20元
◾韓國不倒翁頂級金炸醬拉麵買1送1，5折，原價65元、特價33元
◾國際牌3號電池4入、國際牌4號電池4入 買1送1，5折，原價89元、特價45元
◾DARLIE好來全亮白清新薄荷牙膏 買1送1，5折，原價119元、特價60元
◾好來超氟清新防護牙膏 160g 買1送1，5折，原價199元、特價100元
◾好來酷爽青檸漱口水500ml 買1送1，5折，原價269元、特價135元
◾威德-in能量/維他命/膠原蛋白/綜合礦物質/纖維買2送1，折，原價42元、特價28元
◾不倒翁蔥燒牛肉風味碗麵6入組買1送2，33折，原價249元／組、特價83元／組

📍APP｜4月26日至4月30日
◾黑糖珍珠撞奶6杯240元，6.6折，原價60元、特價40元
◾珍珠奶茶6杯240元，6.6折，原價60元、特價40元
◾珍珠椰果四季春6杯240元，6.6折，原價60元、特價40元
◾咖啡珍珠歐蕾5杯240元，6.4折，原價75元、特價48元

▲7-11咖啡。（圖／7-11提供）
▲4月30日國際珍奶日，7-11黑糖珍珠撞奶6杯240元。（圖／7-11提供）
📍APP｜5月1日
◾大杯精品美式買7送7，5折，原價100元、特價50元
◾大杯精品拿鐵買7送4，6.4折，原價110元、特價70元
◾中杯精品美式買7送7，5折，原價80元、特價40元
◾中杯精品拿鐵買7送4，6.4折，原價90元、特價57元
◾冰精品燕麥拿鐵2杯120元，5.4折，原價110元、特價60元

📍APP｜4月29日至5月3日
◾濃萃美式咖啡買51杯送51杯，5折，原價50元、特價25元
◾濃萃拿鐵咖啡51杯2100元，7折，原價60元、特價42元
◾黑糖珍珠撞奶51杯2000元，6.6折，原價60元、40元
◾經典純奶茶/純奶青51杯1700元，原價50元、特價34元
◾濃萃美式3杯+魔爪Monster指定59元品項任 3瓶組合優惠價230元，限量1萬組
◾四季春青茶3杯+魔爪Monster指定59元品項任 3瓶組合優惠價200元，限量1萬組

7-11勞動節優惠偷跑！美式、珍珠奶茶買1送1　咖啡買51送51可寄杯

只有3天！7-11美式買1送1、韓國泡麵半價　拿鐵、珍奶第2杯10元

好市多有對手！7-11現烤牛肉捲更便宜、39元熊貓包子：咬下會爆漿

今天就衝！7-11寄杯美式、青梅冰茶買1送1　全家特濃摩卡15元快搶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生