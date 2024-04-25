驚見藥單寫「媽媽是婊子」！基隆醫院緊急道歉：護理師並未鍵入
一名基隆媽媽在社群爆料，24日帶著孩子到衛生福利部基隆醫院看診，拿起藥單時赫然發現寫著「媽媽是婊子」，醫護人員也立即道歉，但強調未鍵入相關字眼，不清楚為什麼會出現。對此，基隆醫院表示，對於造成民眾心理不適謹致上萬分的歉意，若查有人員涉案屬實，絕無寬貸，必將予以嚴懲。
記者孫唯容／綜合報導
24日晚間，一名媽媽在臉書社團「爆怨2公社」PO出一張藥單，並指出稍早帶兒子錢去衛福部基隆醫院看診，沒想到拿到藥單後卻突然發現過敏史欄位寫著「媽媽是婊子」，由於自己不曾和醫護人員大小聲、吵過架，因此大感不解，懷疑是在複製藥名過程中不小心弄錯，事後護理師也立刻向她道歉。
文章曝光後，引發大批網友關注，紛紛留言「離譜到了一個極致！」、「不會是被備註在健保卡裡吧」等。對此，基隆醫院說明，經了解當日情形，民眾看診完畢、領到處方箋後，發現處方箋內容含有不雅字眼，即向護理師反映；門診護理師表示並未鍵入相關字眼，不清楚為什麼會出現，當下即先向民眾致歉，並重新列印處方箋交付民眾。
基隆醫院指出，該院資訊室已請配合的醫療資訊系統廠商協助釐清，確認民眾病歷使用情形及查對異動紀錄，目前了解醫護人員未有鍵入不雅字眼等情事，「若查有人員涉案屬實，本院亦絕無寬貸，必將予以嚴懲、毋枉毋縱。」
基隆醫院指出，請社工室持續透過電話關懷民眾，對於造成民眾心理不適謹致上萬分的歉意，並呼籲社會大眾勿對此事妄加臆測，恐造成民眾及醫護人員二度傷害。