安理會表決禁太空核武競賽　俄否決美日版決議案

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這項決議案的內容，要求所有國家不要在太空發展或部署核子武器或其他大規模毀滅性武器，並同意有必要去驗證各國的遵從情況。一項美國和俄羅斯都是締約國的1967年國際條約，已經禁止在太空部署核武。
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德(Linda Thomas-Greenfield)在表決後表示，俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)曾說過，莫斯科無意在太空中部署核武。
她問到：「今天的否決引發這個疑問：為什麼？如果你遵守規範，為什麼不支持一項重申這些規範的決議？你是否在隱藏什麼？」，「這令人難以理解，也很可惜。」
俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞(Vasily Nebenzia)則予以駁斥，稱這項決議案是「絕對荒謬且政治化」，並說這樣不夠，必須禁止太空中所有形式的武器。
俄羅斯和中國對美日版本的決議案提出了修正案，要求所有國家，特別是那些擁有重大太空能力的國家，「永遠預防在外太空的武器設置，以及在外太空使用武力的威脅。」
這項表決獲得7國贊成，7國反對，1國棄權，這項修正案因為無法取得通過所需要的最低9張贊成票而沒有過關。
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