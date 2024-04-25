台股上沖下洗！看5檔千億台股高息ETF 00919最「跟漲抗跌」
台股19日大跌774.08點為史上第一大單日跌點，不到三個交易日於24日又大漲532.46點，再度站上2萬點大關，收盤收在20131.74點，但今（25）日台股早盤又回落220多點，在面對大盤現階段大漲大跌的情況，投資人該如何因應？市場法人表示，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。
記者許家禎／台北報導
進一步觀察包括00919群益台灣精選高息ETF、00929、0056、00878、00940這五檔千億以上的台股高息ETF在面臨市場大漲大跌的表現，4月19日大盤大跌3.18%，五檔的跌幅都小於大盤，而4月24日大盤大漲2.72%，僅00919、00929兩檔表現優於大盤，再以今年來表現來看，大盤上漲12.27%，00919上漲12.77%唯一打敗大盤，在可參與台股上漲契機又可分散個股投資風險的台股高息ETF中00919最跟漲抗跌。
目前市面上有許多檔高息ETF可供選擇，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。法人指出，00919有收益平準金機制，並且採季配息，也是台灣首檔EPS選股的高息ETF，滿足投資人打造穩定現金流的需求，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。面臨金融市場退潮期的一波上升浪，建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息ETF。搭配「低買高賣」、「定期定額」兩大策略因應現階段的金融環境。
群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，後市來看，今年來台股在科技股領軍之下創下新高，短期受國際利空因素影響而回檔在所難免，不過鑒於台股企業獲利預估值仍持續上修、資通訊產品出口再創新高，同時NB、IC設計產業庫存回至健康水位，中長期台股表現仍不看淡，不過短期操作上仍需持續關注以伊衝突的進展和後續美國科技巨頭財報表現與展望。
※【NOWnews 今日新聞
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