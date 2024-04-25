吸引192萬名國際旅客！泰國潑水節活動共21天 台灣旅客數排名第8
泰國新年宋干節、俗稱潑水節在近期落幕，吸引大量國際旅客前往朝聖。泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）上任後，為了擴大潑水節活動，同時避免各個大城市的潑水節活動都在同一天舉行，政府延長連假從4月12日到16日，並宣布4月1日到21日在全國各地辦慶祝活動。4月1日到21日慶祝活動共吸引了192萬人次的國際旅客赴泰，以各國人次多寡排名，台灣旅客排名第8。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合泰國媒體報導，觀光暨體育部長蘇達萬（SudawanWangsuphakijkosol）24日表示，這21天的慶祝活動，為泰國帶來了1400億泰銖觀光收入，並帶來了192萬6443人次的國際觀光客，比去年同期增加了37.54%。
前10大國際觀光客來源國，包括中國39萬5830人次、馬來西亞29萬8263人次、印度11萬4330人次、俄羅斯10萬4538人次、韓國8萬4539人次、寮國6萬6396人次、英國6萬495人次、台灣6萬153人次、美國5萬6068人次以及印尼5萬5969人次。
蘇達萬認為本次潑水節活動如此成功，可以歸功於免簽政策，以及各地大型慶祝活動，讓旅客能享受不只一個城市的潑水節體驗。
雖然觀光收益高，不過也造成當地垃圾量大增和交通意外事故死亡人數激增，泰國疾病控制中心21日更透露，泰國各地醫院通報在潑水節過後，超過千人感染新型冠狀病毒（COVID-19）而住院，並已造成3例死亡案例。