黑面琵鷺普查！全球數量再增破紀錄　台灣數量首度微下降

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林業署說明，今年全球普查共記錄6988隻的黑面琵鷺，台灣仍為黑面琵鷺最大的度冬地，共記錄4135隻（59.2%），其次依序為中國1630隻（23.3%）、日本702隻（10.1%）、香港和深圳（后海灣）375隻（5.4%）、越南86（1.2%）、南韓39（0.6%）、澳門13（0.2%）、菲律賓7（0.1%）、泰國1隻。全球總數共增加355隻，各主要度冬區的數量都有成長，相較之下，台灣的總數維持在4000隻以上，但比去年略減93隻（2.2%）。
林業署指出，台灣度冬的黑面琵鷺超過九成集中於西南沿海地區，其中台南數量最多，有2088隻，其它各縣市由多至少則依序為嘉義887隻、濁水溪口454隻（彰化雲林交界）、高雄423隻、屏東有121隻、雲林93隻、宜蘭44隻、金門10隻、新北6隻、澎湖5隻、彰化3隻及新竹1隻，共12個縣市有紀錄。
與去年相比，北邊的濁水溪口增加94隻，南邊的屏東則增加105隻，林業署分析，這顯示黑面琵鷺個體有從以往分布核心區(高雄、台南、嘉義)往北邊(雲林)與南邊(屏東)擴散移動的現象。
有鑑於黑面琵鷺在台灣度冬族群，可能面臨棲地飽和的問題，為鼓勵漁民在收成之餘，也能提供水鳥友善的覓食環境，林業署在110年開始實施瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案，將「陸上魚塭」納入給付項目，魚塭收成後於10月至翌年4月期間，符合至少連續維持1個月適當水位(20公分以下)以供特定鳥種利用等條件，每公頃每年最高可核發1萬元。111年及112年度台南市友善魚塭面積均約200公頃。
雖政府與民間團體公私協力保育黑面琵鷺，但黑面琵鷺仍可能面臨環境壓力。2023年-2024年台南市野鳥學會和農業部生物多樣性研究所共累計救援86隻黑面琵鷺，其中25隻經救援後已野放，多為肉毒桿菌毒素中毒。由於西南沿海冬季易高溫及雨水少，極端氣候加劇也可能使棲地環境中的肉毒桿菌產生毒素的機會增大，須持續關注棲地品質。
林業署表示，全球黑面琵鷺數量持續增加，讓關注者都感到欣喜，但台灣地區數量微幅下降，確切原因尚不明，但因2011年也曾經大幅減少，次年持續調查結果又回升，顯示族群調查仍需要看長期的趨勢，持續監測。
林業署呼籲，在自然棲地有限的情況下，將魚塭等生產型棲地提供做為黑面琵鷺等候鳥的安全覓食地應是一個解方，希望更多的漁民加入生態服務給付推動方案，一起維護候鳥在台灣度冬期間友善的覓食環境。民眾若有發現黑面琵鷺受傷或其他特殊情況，請直接向當地縣市政府通報，以便及早發現問題。