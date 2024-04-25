米蘭擬午夜後禁「飲食外帶」！網哀號：請放過義式冰淇淋、披薩
義大利米蘭最近以遏止噪音、保障居民安寧為由，有意立法禁止午夜後在鬧區外帶飲食，包含象徵性的義式冰淇淋（gelato）以及披薩（pizza）。此事引發不少業者、民眾、遊客不滿，認為該法案違背當地文化，就算要立法，也應該對義式冰淇淋和披薩「網開一面」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，米蘭市政府有意禁止米蘭12個最繁忙地區的餐廳，不可在週間的凌晨零時30分至早上6時，以及週末凌晨1時30至早上6時，向顧客供應外帶食品和飲料，也不可開放戶外用餐，目的是希望維護地區安寧，對於解決住宅區噪音等問題十分重要。
法案一旦通過，預計最快將在今年5月至11月的旅遊旺季實施，米蘭居民可在5月初之前提出反對意見。對於部分業者來說，這項法案明顯過頭了，義大利零售商協會Confcommercio米蘭分會秘書長巴爾別里（Marco Barbieri）就直言，法案違反常識：「如果一個義大利家庭想外出吃個披薩，然後邊散步邊來球義式冰淇淋，有可能會因此被罰款。」
巴爾別里承認，確實存在噪音干擾問題，但米蘭也有很多適合放鬆的區域，是不會打擾到居民的，開放時間都嫌不夠晚了，哪還能提前關閉；何況米蘭很多年輕人晚上10點後都還會外出覓食，尤其是在炎熱的夏天，因此午夜就不准外賣有點太早了，至少義式冰淇淋、披薩和水應該被排除在法案之外。