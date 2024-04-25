日圓貶破155！換匯早盤見0.2132元 換台幣5萬多吃8碗一蘭拉麵
日圓兌美元貶不停，如今更進一步貶破155價位，再創34年新低價，不過，新台幣兌美元今（25）日早盤也貶破32.6元，因此，哈日族最關心的日圓換匯價，只有便宜一點點，台灣銀行早盤日圓現鈔賣出價一度來到0.2132元，若採線上換匯更便宜。不過，若與今年初1月2日收盤匯價0.2217元相較，以換新台幣5萬元，現在可以多換到7992日幣，等於到日本可多吃8碗一蘭拉麵。
記者顏真真／台北報導
日圓貶勢並未因終止「負利率」而停止，近2周日圓更接連跌破153、154關卡，現在更進一步跌破了155價位，一度下探155.44，再創34年新低價，市場也關注日本政府是否會進場阻貶，尤其日前美國、日本以及韓國財長17日才發表聯合聲明，宣稱政策制定者正在關注貨幣市場，坦言對日圓、韓圓貶值感到擔憂，同意就外匯市場發展進行密切合作，日本央行干預的可能性高。
由於日本央行今日起召開為期2天的利率決策會議，預期將左右日圓匯率的走向，討論解除負利率政策後的經濟和物價情勢，除了分析工資上漲的幅度以及日圓疲軟對物價的影響，預計還將就未來政策應對的方向交換意見。
不過，因為美元也從跌勢中回升，日圓貶破155兌1美元後，亞洲主要貨幣表現也偏弱，新台幣兌美元今日早盤也止升回貶，並貶破32.6元，下探32.622元，因此，日圓兌新台幣換匯價只有便宜一點點。
今日早盤台銀日圓賣出價一度見到0.2132元，若與今年初1月4日的0.2217元相較，以換新台幣5萬元，當時只能換到22萬5529日幣，現在可以換到23萬3521日幣，可多換7992日幣，等於可在日本多吃8碗980日幣的一蘭拉麵。