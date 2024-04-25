假日免加價！每人每晚入住1125元 房間爽泡溫泉、再送早餐吃到飽
五一勞動節將至，緊接而來還有母親節、端午節以及暑假。晶華國際酒店集團旗下Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館推出「端午連假 輕鬆一夏」官網限時快閃住房專案，今（25）日於官方網站開始接受7月31日前的旅客訂房。若全家4人入住，免費升等至12坪「源 日式溫泉家庭房」，再贈4客吃到飽自助式早餐，4人同行每人每晚最低1125元起。而宜蘭綠舞國際飯店即日起至9月30日，推出「夏日饗樂趣」一泊二食住房專案，主打四人或全新六人房型，晚餐在戶外絕美星空下享用專人備料生火的烤肉盛宴，四人入住每人3,147元起。
記者葉盛耀/綜合報導
捷絲旅宜蘭礁溪館表示，「端午連假 輕鬆一夏」專案的亮點在於五一勞動節、母親節及端午節當日都不會另行加價，期間部分週五及週日也可享有平日房價，飯店為了暑假暖身，特別將專案入住時間延長至7月31日。
全家大小入住可免費升等至12坪「源 日式溫泉家庭房」，再贈4客吃到飽自助式早餐，4人同行每人每晚最低1,125元起，等於現享3折起優惠。官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折起優惠，以上房價已包含10%服務費及5%稅金。
捷絲旅宜蘭礁溪館除了每間客房都配備有超大溫泉湯池，可供全家人沉浸其中、享受溫泉的舒適與放鬆之外，另有深受女性們喜愛滿溢和風、通風寬敞的「澄大浴場」極致裸湯，以及戶外點綴著可愛黃色小鴨的露天風呂，多樣化的泡湯選擇，滿足全家人的度假需求。酒店位於風光明媚的宜蘭風景區，同時擁有冷熱溫泉、海洋及高山森林等豐富自然資源，無論是前往烏石港海灘體驗衝浪，亦或是來趟跑馬古道山林芬多精之旅，都是國內外遊客避暑的熱門選擇。
另外，宜蘭綠舞國際飯店也是即日起至9月30日推出「夏日饗樂趣」一泊二食住房專案，主打親子家庭或三五好友check in入住四人或全新六人房型，晚餐在戶外絕美星空下享用專人備料生火的烤肉盛宴，烤肉盛宴每日限量三組，欲訂從速。另也可選擇大啖舞饌日式會席或蝶舞咖啡廳享用西式料理、翌日豐富的自助早餐。
專案內容還可與可愛爆表的園區萌寵們近距離餵食互動、換穿唯美經典浴衣暢遊5.7公頃日式主題園區共度療癒假期。專案加贈全新貓咪甜點店擼LALA Sweets及黑RURU CAFE 各一張100元折價券，邀旅人與萌寵療癒互動品嚐美食！滿滿有吃有玩的行程，四人入住每人3,147元起。