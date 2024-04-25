台中2高檔燒肉店「和牛過期」還改期限！日籍社長今早80萬交保
台中高級燒肉店頻傳疑販售過期肉品，繼台中燒肉名店「和牛EMPEROR」後，台中另家同樣標榜使用日本進口和牛肉的燒肉名店「御帝和牛燒肉」，也爆出店內囤放過期牛肉，衛生局人員昨（24）日晚間也前往稽查，高達上百公斤的過期肉立即封存，店家更疑似竄改標籤，涉及刑事犯罪的部分，台中地檢署傳訊2店負責人、員工等8人到案，其中和牛EMPEROR社長依照80萬元交保、御帝和牛燒肉負責人以30萬元交保。
記者孫唯容／綜合報導
「和牛EMPEROR」位在台中市西屯區大墩十九街，單人和牛套餐要價4000元，日前被離職檢舉存放過期和牛，台中市食安處本月12日稽查發現和牛219塊共18箱 ，盛岡冷麵24箱、60包現場冷麵等，共8項食材過期。食安處對業者重罰144萬元，勒令停業，並移送地檢署偵辦。
後續位於勤美商圈內的頂級「御帝和牛」也被食安處查獲上百公斤逾期和牛且竄改有效日期，24日晚間7時許，派遣多名稽查人員前往稽查，初步查獲逾期品項，現場已立即封存，另外涉及刑事犯罪的部分，後續衛生局將密切配合檢調擴大深入查辦。
檢調昨天也帶回「和牛EMPEROR」日籍負責人坂本、「御帝和牛」宋姓負責人及相關員工共8人，並查扣相關進銷貨明細、電腦標籤等資料；訊後，「和牛EMPEROR」燒肉店，籍社長、店長及料理長訊問後，依80萬、16萬、16萬交保候傳，並均限制出境出海。至於「御帝和牛燒肉」的負責人及肉品廠商業務則依30萬元、5萬元交保。